Voormalig Vitesse-spits Curovic (51) overleden

Volgens zijn oude club Partizan Belgrado is hij een dag na het vieren van zijn 51e verjaardag, na een kort ziektebed, overleden.

Curovic is voor eeuwig een Vitesse-held, mede doordat hij de laatste goal in Nieuw-Monnikenhuize scoorde én de allereerste in de Gelredome.

De Serviër speelde van 1994 tot en met 2003 in Nederland. Hij speelde zes jaar voor de Arnhemmers. In 2000 besloot hij naar FC Groningen te gaan. Daar beëindigde hij drie jaar later ook zijn loopbaan.

Curovic mocht in 2017 de KNVB-beker uitreiken aan Vitesse, nadat de Arnhemse club AZ had verslagen.