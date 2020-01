Ex-Feyenoorder Van Bronckhorst leidt in China geen spelers op voor Ajax

Bekijk ook: Chinees avontuur Van Bronkhorst nu al begonnen

Nicky Wong, de nieuwe grote baas bij Guangzhou R&F, heeft veel vertrouwen in Van Bronckhorst die hij wegplukte bij City Football Group waartoe Manchester City, New York City en nog een handvol andere clubs op verschillende continenten behoren.

Wong geeft leiding aan de tweede club in de op vier na grootste stad ter wereld. Guangzhou Evergrande is de andere club aan de zuidkust van China. Om bijna net zo succesvol te worden wilde Wong met alle geweld een talentvolle coach uit Nederland. Hij is met de rest van het management gek van de Nederlandse stijl.

Guangzhou R&F ging om die reden eerder een samenwerking aan met Ajax, dat betaald krijgt voor het aanleveren van kennis en mankracht voor de opleiding van de club, die kilometers verderop in de stad is gelegen. Daar heeft Van Bronckhorst straks weinig mee te maken. Hij leidt dus ook niet op voor de rivaal van zijn oude club Feyenoord. Via zaakwaarnemer Albers is alleen geïnformeerd bij Ajax-directeur Edwin van der Sar wat zijn indruk van de club is.