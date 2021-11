Late tegenvaller voor Montenegro richting clash met Oranje

Vrijdag werd al bekend dat sterspeler Stevan Jovetic vanwege een positieve coronatest niet tegen Oranje kan uitkomen. Volgens een woordvoerder van de voetbalbond van Montenegro trainde de spits van Hertha BSC al drie dagen niet mee.

„Maar we hebben vrijdag weer alle spelers getest”, meldt de woordvoerder. „Iedereen was negatief, alleen Marusic niet. Hij is er tegen Nederland dus helaas niet bij.”

Aleksandar Scekic testte vorige week al positief op corona bij zijn club Partizan Belgrado. Hij ontbreekt daarom ook bij zijn nationale ploeg. Radulovic mist tegen het Nederlands elftal ook de geblesseerde Stefan Mugosa en Nikola Vukcevic.