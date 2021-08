Go Ahead Eagles boekt eerste zege sinds terugkeer in Eredivisie

Al na 6 minuten kwam Go Ahead Eagles op voorsprong. Justin Bakker scoorde uit een strafschop, toegekend na een overtreding op de Zweed Isac Lidberg. Het was het eerste doelpunt in de Eredivisie voor Go Ahead sinds 14 mei 2017. De vorige werd ook gemaakt in een thuiswedstrijd tegen Sparta, door Darren Maatsen.

Met respectievelijk een kopbal en een schot net naast waren voor de thuisclub onder meer ook Lidberg en Ragnar Oratmangoen dichtbij een treffer. Voor Sparta waren Emanuel Emegha en Lennart Thy gevaarlijk, maar doelman Warner Hahn greep goed in.

Amper 10 minuten na rust moest Sparta ook nog eens met een man minder verder, na de rode kaart voor de Luxemburger Mica Pinto. De thuisclub kon de wedstrijd daardoor naar zich toetrekken. Na een uur werd het 2-0 door Giannis Botos, die raak kopte op aangeven van Boyd Lucassen.

Sparta heeft na drie wedstrijden 1 punt.

