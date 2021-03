Enorme boete Leipzig voor verplaatsing CL-duel met Liverpool

De UEFA heeft Leipzig opgedragen zo'n 10 procent van het startgeld voor deelname aan Liverpool te geven. Hoeveel dat is, kan nog niet precies worden berekend. Leipzig gaat niet naar Engeland, omdat de spelers dan bij terugkeer in Duitsland in quarantaine moeten vanwege de coronamaatregelen. Het duel vindt nu plaats in Boedapest.

Het eerste duel, de thuiswedstrijd van Leipzig, werd ook in de Hongaarse hoofdstad gespeeld. Dat kwam omdat de Engelsen Duitsland niet in mochten. Op zich zijn de Duitsers wel welkom in Engeland om te komen voetballen.