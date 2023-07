Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE De andere kant van Cavendish: een klasbak, maar wel een met vervelende trekjes

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De Tour de France is voorbij voor Mark Cavendish. Op zijn palmares prijken meer dan 160 overwinningen, waaronder vele andere hoogtepunten, zoals de wereldtitel en Milaan-San Remo.

PUY DE DÔME - Mark Cavendish hoopte zichzelf deze Tour in de geschiedenisboeken te rijden. Aan die droom kwam zaterdag in de achtste rit een einde toen de 38-jarige Brit tegen het asfalt klapte en zijn sleutelbeen brak. Hevig geëmotioneerd was Cav, die een dag eerder bijna het alltime record van ritzeges in de Tour verbeterde. Dat aantal (34 stuks) blijft hij nu delen met de grootste wielerlegende aller tijden, Eddy Merckx.