Max Verstappen: ‘Auto ongelofelijk snel vandaag’

,,We hadden vandaag een ongelofelijk snelle auto. Ik was heel blij met de balans en we konden ook onze banden goed managen”, aldus Verstappen. ,,Een 1-2 voor het team is ook mooi, het is een heel goede dag voor ons. We hebben ook nog geluk met de uitvalbeurten van Ferrari, maar al met al was onze auto heel snel.”

Verstappen haalde in ronde 15 teamgenoot Sergio Pérez in, nadat hij snel inliep op de Mexicaan, die ook de opdracht kreeg niet de strijd aan te gaan. ,,Ik had op die medium-band veel degradatie, dus we moeten begrijpen waar dat vandaan komt”, aldus Pérez, die zag dat zijn teamgenoot de baas was. ,,Max was op die band veel sterker, dus ik begrijp de call van het team.”