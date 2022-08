Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Waterpolosters sluiten op Sardinië af met gelijkspel

12.38 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben het toernooi om de Sardinië Cup afgesloten met een gelijkspel tegen Hongarije. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis gaf in het laatste kwart een voorsprong uit handen: 10-10 (4-2 3-2 2-3 1-3). Oranje eindigde het toernooi daardoor op de derde plaats, achter Spanje (eerste) en Hongarije, dat Nederland op basis van het doelsaldo net voorbleef.

De waterpolosters hadden ruim een maand geleden op het WK in Hongarije in de halve finales met 13-12 verloren van het gastland. Hongarije moest het vervolgens in de eindstrijd afleggen tegen de Verenigde Staten, Oranje pakte brons door Italië te verslaan.

Eind deze maand start in de Kroatische stad Split het EK. Als voorbereiding daarop speelden de Europese toplanden deze week een oefentoernooi op Sardinië. Oranje begon met een nipte nederlaag tegen Spanje (7-8), maar won daarna van Italië (12-9), Griekenland (12-10) en Israël (22-13). Tegen Hongarije was Simone van de Kraats de topscorer met vier doelpunten, Sabrina van der Sloot scoorde twee keer.

Dennis mist na opname in ziekenhuis wegkoers Gemenebestspelen

12.01 uur: Wielrenner Rohan Dennis mist zondag de wegwedstrijd van de Gemenebestspelen in Groot-Brittannië. De Australiër werd zaterdag opgenomen in het ziekenhuis na gezondheidsklachten en zal op advies van de artsen niet starten, meldt het Australische team.

Dennis won afgelopen donderdag goud op de tijdrit. De wielrenner die rijdt voor Jumbo-Visma werd zaterdag niet lekker toen hij wakker werd, en is overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek en ter observatie. Uit voorzorg is Dennis afgemeld voor de wegwedstrijd. Hij voelt zich volgens het Australische team „comfortabel” en blijft nog voor controle in het ziekenhuis.

Kyrgios en Nishioka naar finale Washington, Middelkoop verliest finale in dubbelspel

10.24 uur: Nick Kyrgios uit Australië en de Japanner Yoshihito Nishioka nemen het tegen elkaar op in de finale van het toernooi van Washington. Kyrgios versloeg de Zweed Mikael Ymer, Nishioka schakelde de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev uit.

Matwé Middelkoop verloor in Washington de halve finale van het dubbelspel. De 38-jarige tennisser was met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India niet opgewassen tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek: 7-5 6-3.