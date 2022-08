Samsonova pakt WTA-titel in Washington

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Russische tennisster Samsonova pakt in Washington tweede titel

23.21 uur: Het WTA-toernooi van Washington is gewonnen door de Russische tennisster Ljoedmila Samsonova. De mondiale nummer 60 was in de eindstrijd de Estse Kaia Kanepi, die 23 plekken hoger staat, met 4-6 6-3 6-3 de baas.

In de kwartfinales had de ongeplaatste Samsonova al de als tweede geplaatste Britse Emma Raducanu verslagen. De Amerikaanse Jessica Pegula was als eerste geplaatst in haar eigen hoofdstad, maar zij verloor al vroegtijdig.

Voor de 23-jarige Samsonova is het de tweede titel uit haar loopbaan. Vorig jaar schreef ze het grastoernooi van Berlijn op haar naam.

Tennisster Rus wint ITF-toernooi op Gran Canaria

22.03 uur: Tennisster Arantxa Rus heeft een ITF-toernooi op het Spaanse eiland Gran Canaria op haar naam geschreven. De nummer 84 van de wereld was in de eindstrijd in drie sets te sterk voor de Russin Polina Koedermetova: 6-3 3-6 6-1. Ook vorig jaar was Rus de beste op het graveltoernooi, waar ze dit jaar als eerste geplaatst was.

Voor de 31-jarige Rus, niet in het bezit van een WTA-titel, was het haar tweede eindzege van het jaar in het ITF-circuit. In het voorjaar won ze een toernooi op Sardinië.

In totaal heeft Rus al 29 titels veroverd op ITF-niveau

Mountainbikester Terpstra blijft klassement wereldbeker aanvoeren

20.37 uur: Mountainbikester Anne Terpstra heeft haar leidende positie in de wereldbeker met succes verdedigd. Ze eindigde als zevende in de wedstrijd in het Canadese Mont-Sainte-Anne. Terpstra moest ruim 3 minuten toegeven op de Zwitserse winnares Jolanda Neff.

Terpstra heeft na zestien van de achttien wedstrijden in de wereldbeker een voorsprong van 74 punten op Rebecca McConnell, de Australische nummer 2 van het klassement.

Dressuurruiters plaatsen zich met vijfde plaats op WK voor Spelen

20.25 uur: De Nederlandse dressuurruiters mogen aan de Olympische Spelen in Parijs deelnemen. Ze eindigden als vijfde in het landenklassement van de wereldkampioenschappen dressuur in de Deense stad Herning. Een plek bij de eerste zes volstond voor kwalificatie voor de Spelen van 2024 in de hoofdstad van Frankrijk.

Nederland leidde zaterdag halverwege de competitie nog het klassement. Dat was vooral te danken aan Dinja van Liere, die met Hermes de beste score van de dag neerzette: 78,835. Het andere resultaat kwam op naam van Thamar Zweistra, die met Hexagon's Ich Weiss een score van 72,376 realiseerde.

Marieke van der Putten (71,118) en Emmelie Scholtens (74,410) konden zondag de koppositie niet verdedigen. Oranje miste onder anderen Edward Gal, die besloten heeft een jaar niet aan wedstrijden deel te nemen. Hans Peter Minderhoud is evenmin van de partij. Het Deense team werd wereldkampioen. Groot-Brittannië pakte het zilver en Duitsland moest genoegen nemen met de bronzen plak.

Van Liere staat derde in het individuele klassement. Dat biedt perspectief voor de Grand Prix Special, die maandag wordt verreden. De afsluitende kür op muziek staat voor woensdag op het programma. Daar mogen de beste vijftien combinaties van de Grand Prix Special aan meedoen.

Belgische wielrenner Campenaerts klopt Stybar in sprint in Leuven

18.43 uur: De Belgische wielrenner Victor Campenaerts heeft in eigen land de Ronde van Leuven, oftewel de GP Jef Scherens, op zijn naam geschreven. De 30-jarige renner van Lotto Soudal klopte de Tsjech Zdenek Stybar na bijna 200 kilometer in een rechtstreeks duel. Voor Campenaerts was het pas zijn eerste zege van het seizoen.

De Noor Alexander Kristoff won op twintig seconden de sprint van het peloton om de derde plaats.

De afgelopen twee edities van de eendaagse koers in de Belgische stad werden gewonnen door de Italiaan Niccolò Bonifazio.

Derde plaats motorcrosser Coldenhoff in MXGP Zweden

18.24 uur: Motorcrosser Glenn Coldenhoff is tijdens de MXGP van Zweden als derde geëindigd. Tijdens de eerste manche finishte hij als derde in Uddevalla, bij de tweede race werd hij vijfde.

De Zwitser Jeremy Seewer was dit weekend de beste. Hij werd tweede in de eerste manche en won de tweede. Brian Bogers en Calvin Vlaanderen werden over twee races respectievelijk elfde en vijftiende.

De 31-jarige Coldenhoff is de nummer 4 van de WK-stand. Tim Gajser uit Slovenië, die dit weekend overall tweede werd, voert het klassement aan.

Golfer Huizing eindigt sterk in Wales en wordt vijftiende

16.57 uur: Golfer Daan Huizing is sterk geëindigd op het Cazoo Open in Wales. De 31-jarige Huizing klom in Newport op de slotdag op naar de gedeelde vijftiende plek. Twee weken geleden werd Huizing al derde op de Cazoo Classic in Engeland.

De enige Nederlander in Wales kwam op de laatste dag tot vier birdies en noteerde slechts één bogey. Daardoor liep hij een ronde van -3, waarmee hij zijn totaalscore op -1 bracht.

De zege ging naar de Engelsman Callum Shinkwin, die uitkwam op twaalf slagen onder het baangemiddelde. Hij hield de Schot Connor Syme ruim achter zich (-8).

Het toernooi in Wales wordt ondersteund door Gareth Bale, de bekendste voetballer uit het land. De 33-jarige Bale verruilde Real Madrid dit jaar voor Los Angeles FC in de Verenigde Staten.

Bagnaia wint in MotoGP op Silverstone

16.02 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Ducati-coureur boekte op het circuit van Silverstone zijn vierde zege van het seizoen. De Spanjaard Maverick Viñales eindigde als tweede, de Australiër Jack Miller werd derde.

Yamaha-coureur Fabio Quartararo, de Franse leider in het WK, eindigde als achtste. De Spanjaard Aleix Espargaró, de nummer 2 in het klassement, finishte daar een plaats achter als negende. De Fransman Johann Zarco vertrok van poleposition, maar hij ging in leidende positie onderuit met nog zestien ronden te gaan.

Bagnaia won drie keer eerder dit seizoen, waaronder de TT van Assen in juni. In de zomerstop na de race in Assen veroorzaakte de coureur tijdens zijn vakantie op Ibiza een auto-ongeluk, waarbij niemand gewond raakte. Uit een blaastest bleek dat de coureur van Ducati te veel gedronken had.

Waterpolosters sluiten op Sardinië af met gelijkspel

12.38 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben het toernooi om de Sardinië Cup afgesloten met een gelijkspel tegen Hongarije. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis gaf in het laatste kwart een voorsprong uit handen: 10-10 (4-2 3-2 2-3 1-3). Oranje eindigde het toernooi daardoor op de derde plaats, achter Spanje (eerste) en Hongarije, dat Nederland op basis van het doelsaldo net voorbleef.

De waterpolosters hadden ruim een maand geleden op het WK in Hongarije in de halve finales met 13-12 verloren van het gastland. Hongarije moest het vervolgens in de eindstrijd afleggen tegen de Verenigde Staten, Oranje pakte brons door Italië te verslaan.

Eind deze maand start in de Kroatische stad Split het EK. Als voorbereiding daarop speelden de Europese toplanden deze week een oefentoernooi op Sardinië. Oranje begon met een nipte nederlaag tegen Spanje (7-8), maar won daarna van Italië (12-9), Griekenland (12-10) en Israël (22-13). Tegen Hongarije was Simone van de Kraats de topscorer met vier doelpunten, Sabrina van der Sloot scoorde twee keer.

Dennis mist na opname in ziekenhuis wegkoers Gemenebestspelen

12.01 uur: Wielrenner Rohan Dennis mist zondag de wegwedstrijd van de Gemenebestspelen in Groot-Brittannië. De Australiër werd zaterdag opgenomen in het ziekenhuis na gezondheidsklachten en zal op advies van de artsen niet starten, meldt het Australische team.

Dennis won afgelopen donderdag goud op de tijdrit. De wielrenner die rijdt voor Jumbo-Visma werd zaterdag niet lekker toen hij wakker werd, en is overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek en ter observatie. Uit voorzorg is Dennis afgemeld voor de wegwedstrijd. Hij voelt zich volgens het Australische team „comfortabel” en blijft nog voor controle in het ziekenhuis.

Kyrgios en Nishioka naar finale Washington, Middelkoop verliest finale in dubbelspel

10.24 uur: Nick Kyrgios uit Australië en de Japanner Yoshihito Nishioka nemen het tegen elkaar op in de finale van het toernooi van Washington. Kyrgios versloeg de Zweed Mikael Ymer, Nishioka schakelde de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev uit.

Matwé Middelkoop verloor in Washington de halve finale van het dubbelspel. De 38-jarige tennisser was met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India niet opgewassen tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek: 7-5 6-3.