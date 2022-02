Enorme groei Formule 1-kijkers in Nederland

Wereldwijd keken 108,7 miljoen mensen naar de seizoensfinale in Abu Dhabi, waar Max Verstappen zijn eerste wereldtitel binnenhaalde. Dat is een flinke groei (29 procent) ten opzichte van de laatste race in het jaar ervoor, toen de strijd om het kampioenschap allang was beslist.

Het totaalaantal kijkers in het gehele seizoen 2021 lag vier procent hoger dan in 2020. In Nederland steeg het aantal mensen dat naar een Grand Prix keek enorm. Die zogeheten Year-On-Year-groei bedroeg 81 procent. Ook in de Verenigde Staten (58 procent), Frankrijk (48 procent), Italië (40 procent) en het Verenigd Koninkrijk (39 procent) was de groei aanzienlijk.

Hoewel er tijdens meerdere races in 2021 geen fans welkom waren, waren er toch nog 2,69 miljoen toeschouwers die een Formule 1-race konden bezoeken. Ter vergelijking: voor de coronapanedemie lag dat aantal op 4,16 miljoen.

In elf race-weekenden waren er meer dan 100.000 bezoekers, onder meer in Zandvoort (195.000). Komend seizoen staan er 23 races op het programma, één meer dan vorig jaar. Vooralsnog zijn er bij elke Grand Prix fans welkom.