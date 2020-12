Advocaat: ’Als ik tien jaar jonger was, had ik er anders over gedacht’

Feyenoord-coach Dick Advocaat. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Dick Advocaat heeft de supporters van Feyenoord gerustgesteld. Hij blijft onder alle omstandigheden tot het einde van dit seizoen hoofdtrainer in De Kuip. „Dat hebben we afgesproken en zo doen we het ook. Daar is echt geen twijfel over”, aldus de oefenmeester, die afgelopen week ook het nieuws over de officiële aanstelling van Arne Slot als coach voor de zomer van 2021 vernam.