Max Verstappen juicht minder trainingen in Silverstone toe

„Ik sta heel open in het proberen van de sprintraces”, aldus Verstappen in aanloop naar de Britse Grand Prix. De teams hebben vrijdag maar één vrije training om zich voor te bereiden op de kwalificatie later die dag. Daarin wordt dan weer de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag (zeventien rondjes) uitgemaakt. Ook die zaterdag is er daarvoor slechts één training.

„Ik vind het leuk dat we wat minder trainen voordat we de kwalificatie ingaan. Laten we afwachten, het is moeilijk om er op voorhand iets over te zeggen”, vervolgt Verstappen, die weet dat tijdens de ’sprintoefening’ op zaterdag geen pitstop gemaakt hoeft te worden. „Elke race neem je risico’s, maar dat zijn ook gecontroleerde risico’s, zeker als je vecht voor het kampioenschap. En deze ene race zal het eindresultaat niet bepalen.”

Bekijk ook: Organisatie Grand Prix in Zandvoort gaat nog steeds uit van vol huis

De top-3 van de sprintkwalificatie verdient ook nog punten voor de WK-stand. Verstappen heeft momenteel 32 punten meer dan nummer 2 Lewis Hamilton. „Onze auto was erg goed in Oostenrijk, maar de race ervoor in Frankrijk wonnen we pas een paar ronden voor het einde. De strijd om het kampioenschap is heel close, misschien ligt het nog wel dichter bij elkaar dan de stand op dit moment laat zien. Er komen een aantal moeilijke circuits aan waar Mercedes wellicht een voorsprong heeft, maar we hebben een geweldig team en doen er alles aan om voor hen te blijven liggen.”

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen, standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1