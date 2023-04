Slot weet niet of Giménez blijft: ’Al bijzonder dat hij hier voetbalt’

Slot weet niet of Giménez ook volgend seizoen voor Feyenoord speelt. „Het is al bijzonder dat hij hier voetbalt”, stelde hij. „De meeste mensen weten niet dat je in Mexico al meer geld kunt verdienen dan bij Feyenoord. Het zegt veel over hem dat hij bewuste keuzes maakt in zijn carrière en toch naar Europa komt om hier te voetballen. Dan is de vraag hoe hij zelf naar het vervolg van zijn loopbaan kijkt. Het is niet uit te sluiten dat er links en rechts een club is die zegt: ’Hij schiet ze makkelijk binnen en is nog vrij jong’.”

Jahanbakhsh

Tegen RKC kon Slot geen beroep doen op Alireza Jahanbakhsh. De rechtsbuiten haakte geblesseerd af tijdens de warming-up. „Hij voelde eerst wel wat en toen weer niet”, zei Slot. „We hebben hem er toen maar uitgelaten.”

Slot wees Igor Paixão op het laatste moment als vervanger aan voor het duel met RKC. De Braziliaan scoorde tweemaal tegen de bezoekers uit Waalwijk. Slot moet nu bepalen wie er donderdag als rechtsbuiten aan het thuisduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League begint.

„Ik ga me nu pas op AS Roma richten”, zei de succesvolle coach van Feyenoord. „We hebben vorig jaar met 1-0 van hen verloren in de finale van de Conference League. Ze hebben met Mourinho nog steeds dezelfde trainer. En ze spelen nog steeds op dezelfde manier. Alleen hebben ze er met Paulo Dybala, Nemanja Matic en Georginio Wijnaldum nog drie goede spelers bijgekregen.”

„Ik heb respect voor AS Roma”, zei Slot. „Ze boeken resultaat met hun spel. Maar ik kijk liever naar Manchester City en Napoli. Daar ben ik eerlijk in.”