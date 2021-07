Bordeaux aankomend seizoen ’gewoon’ actief in Ligue 1

De commissie had Bordeaux wegens financiële problemen op 2 juli teruggezet naar de Ligue 2. De zesvoudig landskampioen kon geen sluitende begroting aanleveren voor het begin van het nieuwe seizoen, omdat een grootaandeelhouder zich had teruggetrokken. De Franse club liet meteen weten in beroep te gaan. „Bordeaux is optimistisch dat het voorgestelde hervattingsproject het mogelijk zal maken deze sanctie op te heffen en lijfsbehoud in de Ligue 1 te garanderen.”

En met succes dus. Nadat de toekomstige koper Gerard Lopez zijn zegje had gedaan, heeft de beroepscommissie de beslissing teruggedraaid. Bordeaux kreeg wel een maatregel tot loonmatiging en transferbeperkingen opgelegd.