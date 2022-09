Ruud van Nistelrooy op hoede voor Feyenoord: ’PSV kan borst natmaken’

Feyenoord zag het grootste deel van het team dat vorig seizoen de finale van de Conference League bereikte, vertrekken, maar Slot lijkt het nieuwe team snel weer op niveau te hebben gekregen, ziet ook Van Nistelrooy. ,,Het is mooi om te zien hoe mijn collega-trainer dat daar heeft gedaan. Je ziet zijn hand. Je ziet hoe het spel gespeeld wordt op de manier zoals je dat van Slot kent. Bij de spelers die dat invullen zit kwaliteit. Dat is zichtbaar.”

PSV zit zelf in een mindere fase qua resultaten. De uitwedstrijd tegen FC Twente werd verloren, de thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt eindigde in een gelijkspel, terwijl afgelopen zondag tegen RKC ternauwernood werd gewonnen door een doelpunt uit een strafschop, die in blessuretijd werd toegekend. ,,Wij bouwen door. Met een mooie zege, zoals Feyenoord die nu heeft behaald, tank je vertrouwen. Die momenten, dat we prachtige zeges hebben geboekt, hebben we ook gehad dit seizoen. Dan groei je als team. Er komt ook een keer een moment waarop het minder gaat. Dat zal zo blijven. Dan zijn we prof genoeg om door te gaan. Wij bouwen door vanuit de winst tegen RKC en dan is er zondag weer een nieuwe pot, een wedstrijd op zich, waar wij ons op voorbereiden, zoals we altijd doen. Het gaat erom dat wij op ons best zijn. De spelers zijn erop gebrand om dingen beter te doen en een topwedstrijd neer te zetten tegen een heel goed team. Die uitdaging ligt er. Wij hebben geloof in ons eigen kunnen.”

Ruud van Nistelrooy stuurt zijn spelers aan vanaf de lijn. Ⓒ ProShots

Mentaliteit

De mentaliteit van zijn ploeg is een van de dingen waar Van Nistelrooy zijn vertrouwen op baseert. ,,Wat er in dit team zit is karakter en ook in moeilijke wedstrijden resultaat kunnen halen. Dat is toch een basis. Je kunt niet een heel seizoen lang fantastisch voetballend met dikke cijfers winnen. We werken elke dag keihard aan de basis. Dat is nog wisselvallig. Als wij daarmee doorgaan, kunnen we een goede ontwikkeling laten zien. Dat hebben we al laten zien, maar het is nog op en af, maar zondag is weer een uitgelezen mogelijkheid om ons te laten zien en vanuit onze kracht te gaan spelen en de dingen weer beter te gaan doen dan we gedaan hebben. Dat is het proces waar ik in zit met mijn team.”

"El Ghazi is op veel plekken voorin inzetbaar"

Waar Feyenoord donderdagavond nog in actie kwam, kreeg PSV door de afgelasting van de uitwedstrijd tegen Arsenal ineens een complete trainingsweek in de schoot geworpen. Van Nistelrooy denkt dat het een voordeel kan zijn. ,,We hoefden geen rekening te houden met het reizen en de wedstrijd in Londen, waardoor we een specifieke trainingsweek konden maken. Dat hebben we gedaan. We hebben er elke dag het maximale uit proberen te halen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het fantastische affiche van zondag.”

PSV moet het al enkele weken doen zonder Luuk de Jong. Ⓒ ProShots

Luuk de Jong

Bij afwezigheid van Luuk de Jong lijkt Anwar El Ghazi een goede kans te maken om tegen zijn oude club – de Barendrechter speelde in de jeugd van Feyenoord – weer zijn opwachting te maken op de spitspositie. ,,El Ghazi is op veel plekken voorin inzetbaar. Dat heeft hij ook tegen RKC laten zien. Dat hij tachtig minuten heeft kunnen spelen, was een meevaller. In principe is hij een buitenspeler, die ook goed in de spits kan spelen.”

Het langdurige wegvallen van De Jong is een flinke streep door de rekening geweest voor Van Nistelrooy. ,,Daar heb je als trainer mee om te gaan. Het liefst heb je alle spelers aan boord. Op het moment, dat er spelers wegvallen, ga je oplossingen zoeken. Dan heb je niet een kant en klare vervanger. Dan moet je experimenteren met middenvelders en buitenspelers. Dat is niet ideaal. Maar het is nu eenmaal de situatie”, aldus de PSV-trainer, die behalve op De Jong ook nog geen beroep kan doen op Marco van Ginkel, Noni Madueke, Olivier Boscagli en Mauro Junior.

Guus Til zit bij PSV voornamelijk op de bank. Ⓒ ProShots

Guus Til

Voor Guus Til is het zondag een saillante wedstrijd. De middenvelder was vorig seizoen op huurbasis actief voor Feyenoord. Til schoot geweldig uit de startblokken met drie goals in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, maar is de afgelopen weken voornamelijk wisselspeler geweest.

,,Guus is zeer belangrijk. Als ik zie hoe hij traint en het niveau dat hij haalt als hij invalt. Dan staat hij er en doet hij alles wat in zijn mars ligt om het team te helpen. Hij is een geweldige speler om in je groep te hebben. Het vertrouwen in zijn capaciteiten is er. Zijn vliegende start was duidelijk. Dat was geweldig. Daarna heeft hij een periode gehad, waarin hij van de bank af kwam. Maar als ik zie hoe hij traint en met zijn vak bezig is, dan is dat geweldig. En dan kan ik elke wedstrijd een beroep op hem doen.”