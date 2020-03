’Besmette spelers Frankfurt voelen zich goed, geen kritische situatie’

Dat zegt sportdirecteur Fredi Bobic op de website van de club. „Het gaat eigenlijk naar omstandigheden goed met hen”, zegt hij over de spelers van wie de club de namen niet bekend heeft gemaakt. „Ze vertonen de symptomen die bij het virus horen, maar er is geen sprake van een kritische situatie.”

Dost en De Guzman

Volgens Bobic krijgt de club, waar spits Bas Dost en middenvelder Jonathan de Guzman spelen, ook snel de testresultaten van de rest van de spelers en staf terug. „Het is mogelijk dat er nog een of meerdere spelers bij komen die besmet zijn, net zoals dat mogelijk is bij iedere andere club.”

De sportdirecteur van Frankfurt meldt dat het best moeilijk is te achterhalen via welke contacten de spelers besmet zijn geraakt. „Na de wedstrijd tegen FC Basel is de selectie apart gehouden. We kunnen daardoor goed terugkijken in de contacten en zijn daarin ook transparant. Als een speler besmet is en contact heeft gehad met het hele team, dan moet iedereen in quarantaine.”