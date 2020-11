AMSTERDAM - Van een zinderende sfeer is komende week geen sprake bij de ATP Finals, want er zal geen publiek aanwezig zijn in de grote Londense O2 Arena. Maar de Nederlandse dubbelaar Wesley Koolhof is wél present bij het eindejaarsfeestje van het mannentennis. Samen met Nikola Mektic uit Kroatië vormt hij één van de acht beste koppels van de wereld.