WK zwemmen: Toussaint grijpt naast medaille in finale 100 meter rugslag

De start van Toussaint was uitstekend, maar daarna zakte ze iets weg en kon ze niet aan haken bij de toppers. Ze zwom uiteindelijk ook iets langzamer dan zondag tijdens de halve finale. Wel verbeterde ze iets ten opzichte dan afgelopen zomer. Op de Olympische Spelen werd ze zevende op deze afstand.

De Amerikaanse Smith was oppermachtig en pakte haar tweede wereldtitel. Zilver was er voor de Canadese Kylie Masse, terwijl Claire Curzan uit de VS het brons pakte.

Toussaint trainde de afgelopen maanden in de Verenigde Staten. Ze richtte zich eigenlijk op de EK van augustus in Rome, maar verraste zichzelf zondag een beetje met de vierde tijd in de halve finales van de WK in de hoofdstad van Hongarije (59,16).

Corbeau niet naar WK-finale 50 meter schoolslag

Caspar Corbeau heeft zich op de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest niet weten te plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. De geboren Amerikaan, die uitkomt voor Nederland, finishte na 27,44 seconden. Dat was de twaalfde tijd van twee halve finales.

Nicolo Martinenghi was de snelste in de halve finales (26,57). De Italiaan won zondag al goud op de 100 meter schoolslag. Arno Kamminga pakte zilver op de 100 meter schoolslag. Hij komt niet in actie op de 50 meter en concentreert zich volledig op de 200 meter schoolslag.

Ook geen finale voor Steenbergen

Marrit Steenbergen is er op de 200 meter vrije slag niet in geslaagd om de finale te bereiken. De 22-jarige startte uitstekend en was na 100 meter nog altijd tweede. Maar in de laatste honderd meter kon ze niet meer mee met de rest van het veld. Uiteindelijk

Mollie O’Callaghan (1.56,34) uit Australië won de halve finale waarin Steenbergen actief was, maar de snelste tijd was in de halve finale ervoor al gezwommen door de Britse Freya Anderson met 1.56,05.