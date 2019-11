UEFA wijst beroep van Ajax af

De club liet weten dat het vergeefs een beroep bij de UEFA heeft ingediend tegen de straf. De zaak werd vrijdag mondeling in Nyon behandeld. Ook enkele anders sancties tegen de Amsterdammers blijven gehandhaafd.

De maatregelen werden genomen wegens ongeregeldheden rond de uitwedstrijd van Ajax in de Champions League bij Valencia eerder dit seizoen. Ajax had nog een voorwaardelijke straf staan vanwege de ongeregeldheden tijdens het uitduel vorig seizoen met Benfica in Lissabon. Die voorwaardelijke straf werd omgezet in een definitieve sanctie. Gaan de Amsterdammers binnen een jaar weer in de fout dan krijgen ze dezelfde straf.