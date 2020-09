’Mick Schumacher zal ook in de Formule 1 succesvol zijn’

Het is nog niet zeker dat we Mick Schumacher volgend jaar in de Formule 1 aan het werk zullen zien maar hij heeft een goede kans. De Duitser voert momenteel het F2-kampioenschap aan maar zijn belagers voor de titel en een zitje in koningsklasse van de autosport komen uit de eigen gelederen. Met Shwartzman en Ilott heeft de Ferrari Driver Academy nog twee ijzers in het vuur.

Als het van AlphaTauri-teambaas Franz Tost, een man met een neus voor talent, afhangt is Mick Schumacher er alleszins klaar voor.

„Hij is heel volwassen”, aldus de Oostenrijker tegenover Sport1. „Ik ken hem nog vanuit zijn dagen in de karting en hij heeft zich goed ontwikkeld. Hij heeft gewonnen in elke raceklasse waaraan hij deelnam en hij zal ook in de F1 zijn mannetje kunnen staan.”

„Het maakt niet uit waar hij rijdt, hij zal laten zien dat hij succesvol kan zijn in de Formule 1. Dat heeft hij al bewezen en ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook in de F1 kan laten zien.”

„Hij zal ook moeten leren. Het duurt ongeveer twee a drie jaar voor een jonge rijder om de Formule 1 te leren kennen. Mick is een heel bewuste rijder die alles intensief bestudeert en zich ook bezighoudt met de technische kant van de zaak. Hij is niet degene die binnen komt en alles in vuur en vlam zet maar hij is wel succesvol geweest in alles wat hij gedaan heeft.”

Tost benadrukt ook dat Schumacher goed met de druk om kan die zijn naam onvermijdelijk met zich meebrengt.

„Al van het moment dat hij de eerste keer in een kart gestapt is heeft hij te maken gehad met druk en daar is dan ook nog de druk bijgekomen op persoonlijk vlak die het ongeval van zijn vader heeft meegebracht.”

Mick Schumacher staat momenteel aan de leiding in de tussenstand van het het F2-kampioenschap met acht punten voorsprong op zijn collega uit de Ferrari Driver Academy Callum Ilott. De andere junior van bij de Scuderia, Robert Shwartzman, vinden we terug op de vierde plaats met eenentwintig punten achterstand op Schumacher.

Bron: Het Nieuwsblad