Sport kort: basketballers Bucks rekenen overtuigend af met Lakers

Overtuigende zege basketballers Bucks op Lakers

07.45 uur: Met opnieuw Giannis Antetokounmpo als uitblinker heeft Milwaukee Bucks de vierde zege op rij geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Griekse vedette kwam tegen Los Angeles Lakers tot 44 punten, 14 rebounds en 8 assists, mede resulterend in een 131-116-overwinning voor de bezoekers uit Milwaukee.

Bobby Portis voegde 23 punten toe voor Milwaukee, dat in het derde kwart zelfs even met 30 punten voorsprong leidde. De Bucks staan tweede achter Miami Heat in de oostelijke divisie van de NBA. Bij de Lakers, die voor de vijfde keer in zeven duels verloren, was LeBron James de topscorer met 27 punten.

Phoenix Suns, koploper in de Western Conference, was met 114-109 te sterk voor Philadelphia 76'ers. Bij de Suns waren Devin Booker (35 punten) en Mikal Bridges (23) de productiefste spelers.

Bij de thuisploeg was Joel Embiid goed voor 34 punten. Het was het 21e duel op rij waarin hij tot ten minste 25 punten kwam.