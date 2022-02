Sport Kort: Klaassen en Rensch starten voor Ajax in bekerduel met Vitesse

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Musetti en De Minaur naar kwartfinales Rotterdam

18.26 uur: De Italiaan Lorenzo Musetti en de Australiër Alex de Minaur hebben zich als eerste tennissers geplaatst voor de kwartfinales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Musetti won in de tweede ronde in drie sets van de Pool Hubert Hurkacz: 6-3 5-7 6-3, De Minaur rekende eveneens in drie sets af met de Amerikaan Mackenzie McDonald: 7-6 (6) 1-6 4-6.

De zege van Musetti op Hurkacz was opvallend. De 19-jarige Italiaan is de nummer 63 van de wereld, terwijl de Pool de nummer 11 van de wereld is en in Rotterdam als vierde was geplaatst.

Klaassen en Rensch starten voor Ajax in bekerduel met Vitesse

18.20 uur: Ajax begint om 19.00 uur met Davy Klaassen en Devyne Rensch aan het bekerduel met Vitesse. Zij vervangen Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch in de Johan Cruijff ArenA.

Mazraoui viel zondag geblesseerd uit tegen Heracles Almelo. Ryan Gravenberch miste dat duel omdat hij ziek was.

Het duel met Vitesse is voor Ajax de eerste wedstrijd sinds het vertrek van Marc Overmars, die zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Vitesse trapt af zonder de geschorste Loïs Openda en Jacob Rasmussen.

Opstelling

Ajax; Pasveer; Rensch, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Klaassen en Berghuis; Antony, Haller en Tadic

Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek; Bero, Buitink, Tronstad; Grbic en Frederiksen.

Auger-Aliassime blijft behouden voor ABN AMRO-toernooi

15:50 uur Félix Auger-Aliassime is behouden gebleven voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Canadese nummer 9 van de wereld sloeg zich op het centercourt van Ahoy in drie sets langs Egor Gerasimov uit Belarus: 3-6 6-2 6-2.

Auger-Aliassime begon moeizaam aan het duel met de nummer 126 van de wereld. Hij verloor in de eerste set twee keer zijn servicegame, waaronder bij 2-2 met een lovegame. Naarmate de wedstrijd vorderde, leek de nummer 3 van de plaatsingslijst steeds beter gewend aan de omstandigheden. Na 2 uur en 9 minuten maakte hij het met een goede passing af op zijn eerste matchpoint.

In de volgende ronde neemt Auger-Aliassime het op tegen de Schot Andy Murray of Aleksandr Boeblik uit Kazachstan. Die twee treffen elkaar woensdagavond.

De 21-jarige Auger-Aliassime stond twee jaar geleden in de finale in Ahoy. Hij verloor toen van Gaël Monfils. Opvallend genoeg heeft de Canadees nog geen titel gepakt. Hij stond al acht keer in een eindstrijd.

Dinsdag werd Denis Shapovalov, landgenoot van Auger-Aliassime, wel uitgeschakeld in de openingsronde. Auger-Aliassime en Shapovalov wonnen begin dit jaar de ATP Cup en haalden beiden de kwartfinales op de Australian Open.

Griekspoor tegen Hongaar Fuscovics in tweede ronde Ahoy

13:12 uur Tallon Griekspoor neemt het donderdag in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament op tegen de Hongaar Marton Fucsovics. De nummer 38 van de wereld haalde vorig jaar de finale in Rotterdam Ahoy.

Fucsovics (29) was woensdag in de eerste wedstrijd van de dag in de openingsronde in drie sets te sterk voor de Serviër Filip Krajinovic. Het werd 3-6 6-3 6-2. Griekspoor, die het nooit eerder opnam tegen Fucsovics, had zich dinsdag al voor de tweede ronde geplaatst. Hij verraste de Rus Aslan Karatsev na twee wedstrijdpunten overleefd te hebben.

Vorig jaar moest Fucsovics in de finale zijn meerdere erkennen in de Rus Andrej Roeblev.

Botic van de Zandschulp staat donderdag ook in de tweede ronde. Hij treft de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka.

Willem II accepteert schikkingsvoorstel KNVB na ongeregeldheden

11.55 uur: Willem II heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd met betrekking tot de ongeregeldheden rondom de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk en het competitieduel met FC Utrecht. De Tilburgse club heeft een voorwaardelijke straf ontvangen.

„De voorwaardelijke sanctie houdt in dat Willem II-supporters voor één uitduel uitgesloten worden wanneer binnen nu en twee jaar weer vergelijkbare ongeregeldheden plaatsvinden”, aldus Willem II.

Fans van Willem II hebben zich eind vorig jaar schuldig gemaakt aan wangedrag, waaronder het aanrichten van vernielingen en verbaal en fysiek de confrontatie zoeken met andere supporters en beveiligers.

Volgens Willem II hebben de ongeregeldheden al geleid tot twintig stadionverboden.

Mannenkoers bij NK wielrennen wijkt uit voor TT Assen

11.25 uur: De nationale titelstrijd wielrennen op de weg voor de elitemannen vindt dit jaar plaats op een vrijdag. Organisator Courage Events heeft na overleg met alle betrokkenen daartoe besloten zodat de koers op de VAM-berg niet samenvalt met de nabij verreden TT van Assen. De motorcoureurs komen twee dagen later op zondag 26 juni in actie. „Een optimale media-exposure en logistieke redenen”, geeft de organisatie als verklaring voor de vooralsnog eenmalige verhuizing.

De elitevrouwen komen wel gewoon op zaterdag in actie. Door de toevoeging die dag van de junior-vrouwen en nieuweling-vrouwen is er sprake van een vrouwendag op het parcours op en rond de voormalige afvalberg in Drenthe.

Overtuigende zege basketballers Bucks op Lakers

07.45 uur: Met opnieuw Giannis Antetokounmpo als uitblinker heeft Milwaukee Bucks de vierde zege op rij geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Griekse vedette kwam tegen Los Angeles Lakers tot 44 punten, 14 rebounds en 8 assists, mede resulterend in een 131-116-overwinning voor de bezoekers uit Milwaukee.

Bobby Portis voegde 23 punten toe voor Milwaukee, dat in het derde kwart zelfs even met 30 punten voorsprong leidde. De Bucks staan tweede achter Miami Heat in de oostelijke divisie van de NBA. Bij de Lakers, die voor de vijfde keer in zeven duels verloren, was LeBron James de topscorer met 27 punten.

Phoenix Suns, koploper in de Western Conference, was met 114-109 te sterk voor Philadelphia 76’ers. Bij de Suns waren Devin Booker (35 punten) en Mikal Bridges (23) de productiefste spelers.

Bij de thuisploeg was Joel Embiid goed voor 34 punten. Het was het 21e duel op rij waarin hij tot ten minste 25 punten kwam.