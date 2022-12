Historisch: Tour de France eindigt in 2024 voor het eerst niet op Champs-Élysées

Traditioneel eindigt de Tour met een etappe, maar in 2024 wordt het een individuele tijdrit. In 1989 werd de grootste wielerronde ter wereld voor het laatst afgesloten met een rit tegen de klok. De Amerikaan Greg LeMond pakte toen de eindzege in een zinderende laatste rit. Hij had slechts 8 seconden voorsprong op de Fransman Laurent Fignon, het kleinste verschil in de historie van de Tour.

Nice was in 1981 en 2020 de startplaats van de Tour de France. „Nice is een stad die straalt en wereldwijd bekend is. De omgeving is er schitterend en je hebt de bergen in de buurt. De stad heeft een hoop te bieden aan de wielerkampioenen”, aldus Tour-directeur Christian Prudhomme.

In 2025 weer finish op Champs-Élysées

In 2025 keert de finish van de Ronde van Frankrijk weer terug op de Champs-Élysées, verzekerde Prudhomme. „We hebben dan iets te vieren, namelijk de vijftigste editie met een finish daar.”

De Tour duurt in 2024 van 29 juni tot en met 21 juli. Vijf dagen na de laatste etappe beginnen in Parijs de Spelen. De Tour begint in 2024 in Florence.

Volgend jaar start de wielerronde in het Baskenland. Op 1 juli wordt in Bilbao het startschot gegeven.

Kaartverkoop begonnen voor Olympische Spelen 2024 in Parijs

De kaartverkoop voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is van start gegaan. Van 1 december tot en met 31 januari 2023 kunnen mensen zich inschrijven voor de loting van de zogenoemde Make Your Games-pakketten.

Degenen die worden aangewezen, krijgen tussen 13 februari en 15 maart 2023 een tijdslot van 48 uur om hun tickets aan te schaffen. Kopers kunnen meerdere sessies in verschillende sporten selecteren.

Met de Make Your Games-pakketten zijn geïnteresseerden in staat om drie sessies te kiezen uit alle sporten op het programma, afhankelijk van de beschikbaarheid en keuze. Fans kunnen zodoende hun eigen programma samenstellen, met een maximum van zes tickets voor elke sessie.

Van maart tot en met mei 2023 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de losse tickets. De verkoop daarvan start in mei.

Voor het eerst in de olympische geschiedenis worden tickets uitsluitend verkocht via één gecentraliseerd en digitaal platform dat voor alle fans tegelijk toegankelijk is. Via het platform worden bijna 10 miljoen kaarten verkocht.

De Spelen van Parijs duren van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus 2024. In het najaar van 2023 gaan meer dan drie miljoen tickets voor de Paralympische Spelen in de verkoop.