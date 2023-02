Chelsea-speler Azpilicueta uit ziekenhuis na trap vol in gezicht

De Spanjaard werd tijdens de tweede helft per ongeluk tegen het hoofd getrapt door Sekou Mara van Southampton en werd op een brancard van het veld gedragen. De schrik was in eerste instantie groot. Dinsdag bekeek Azpilicueta de training van Chelsea weer.

„Het medische team van de club houdt de toestand van Cesar nauwlettend in de gaten en houdt zich aan de belangrijke hersenschuddingprotocollen”, meldt Chelsea in een verklaring.

Chelsea neemt het zondag op tegen Tottenham Hotspur.