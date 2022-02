Tennisster Dajana Jastremska gevlucht naar Frankrijk

Premium Sport

’Mister schermen’ Bas Verwijlen stopt ermee: ’Het is goed zo’

Met een kop koffie in zijn hand gaat Bas Verwijlen er eens goed voor zitten. Nederlands succesvolste schermer is namelijk klaar voor zijn laatste interview als topsporter. Op de Olympische Spelen in Tokio van afgelopen zomer heeft hij het laatste hoofdstuk van zijn carrière geschreven. Zijn boek is ...