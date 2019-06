Leeuwinnen bij groepswinst tegen Japan

Halverwege leidde Engeland met 1-0. Ellen White scoorde al na 14 minuten, op aangeven van Georgia Stanway. In de slotfase maakte White er nog 2-0 van, nu na een assist van Karen Carney.

In de andere wedstrijd in deze poule speelden Schotland en Argentinië gelijk, 3-3. Argentinië eindigde daardoor als derde in de groep.