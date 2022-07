Van Nistelrooy wordt veel wijzer van verloren oefenduel met Villarreal

Tegen de Spaanse halve finalist in de Champions League kwam aan het licht dat Ibrahim Sangaré nog moet wennen aan zijn nieuwe rol. In het PSV van Roger Schmidt was de Ivoriaan een van de twee verdedigende middenvelders. Dat verschafte hem ruimte om door te jagen op de bal.

Punt naar achteren

Die gelegenheid heeft hij nu eigenlijk niet. Van Nistelrooy laat PSV met de punt naar achteren voetballen. Sangaré is de enige verdedigende middenvelder. Dat vergt de nodige aanpassing van de speler, zeker als de tegenstander - zoals Villarreal - met vier middenvelders speelt. „Hij moet wennen aan de dingen die nu van hem gevraagd worden”, verklaarde Van Nistelrooy.

Die was blij dat PSV in deze fase van de voorbereiding al een tegenstander van het formaat Villarreal tegen het lijf liep. „Het makkelijkste is om op zo min mogelijk weerstand te stuiten. Maar Villarreal is precies de ploeg die je graag wilt treffen, van topniveau en Champions League-niveau. Dat is Real Betis volgende week ook. Er worden dingen blootgelegd. Je komt er dan snel achter waar je naartoe moet werken.”

Van Nistelrooy doelde op een viertal momenten in de eerste helft dat de Spanjaarden de vrije man in de ruimte achter Sangaré konden vinden. „Dat had niet alleen met Sangaré te maken, maar ook met het doordekken”, verklaarde trainer van PSV. Jordan Teze en Armando Obispo, die het centrum van de defensie vormden, misten daarvoor nog de lef.

Sangaré (r.) in actie tegen Villarreal Ⓒ ANP/HH

„Maar er gingen ook veel dingen goed”, zei Van Nistelrooy, die zag dat PSV na een moeizaam eerste kwartier het initiatief geleidelijk overnam. „We hebben tegen een Champions-league waardige ploeg onze eigen manier van spelen kunnen etaleren. Dat is toch een houvast om op door te bouwen”, aldus Van Nistelrooy, die op de bank de steun van de zieke Fred Rutten moest missen.

Transferperikelen

De trainer gaat ervan uit dat Sangaré voor PSV behouden blijft. Volgens diens zaakwaarnemer heeft zich nog geen club gemeld waar de middenvelder dolgraag zou willen spelen. Ook Cody Gakpo, die wegens een blessure ontbrak, komt nog steeds in de plannen van de nieuwe trainer voor.

„Zonder tegenbericht blijven ze bij PSV”, glimlachte de trainer, die met Jarrad Branthwaite een nieuwe verdediger kan verwelkomen. Dat is volgens Van Nistelrooy hard nodig. André Ramalho en Mauro Junior trainen nog steeds niet met de groep mee. Het is niet duidelijk wanneer die weer inzetbaar zijn. Tegen Villarreal moest Van Nistelrooy een beroep doen op een verdediger als Dennis Vos. Die kon niet voorkomen dat de Spanjaarden na de rust de 1-0 achterstand ombogen in een 1-2 overwinning.

Luuk de Jong had PSV op voorsprong gebracht. Van Nistelrooy was heel tevreden met die goal, ook al omdat er met Ki-Jana Hoever en Xavi Simons twee andere nieuwe spelers in de voorbereiding bij betrokken waren. „Een enorme steun in de rug voor een spits”, zei Van Nistelrooy, die ook de uitstekende start van doelman Walter Benitez voor eigen publiek belangrijk noemde.

