Dick Advocaat geëmotioneerd tijdens laatste duel: ’Ik kan er echt niks aan doen’

Het afscheid doet De Kleine Generaal veel, zo werd na de goal wel duidelijk.

Ook na afloop kwamen de tranen bij Advocaat bovendrijven. Hij beende eerst even richting de catacomben om van de emoties te bekomen. „Ik kan er echt niks aan doen”, zo reageerde hij na afloop bij ESPN. „Ik zou er graag iets aan doen, maar dat lukte niet. Steven Berghuis zei nog: ’We gaan nog even het veld langs.’ Maar nee, ik niet. Het is vooral mooi dat het stopt met een overwinning.”

Verder blikte hij kort terug op zijn gehele loopbaan. „Ik ben het meest trots op het feit dat ik het zolang volgehouden heb, dat betekent dat je goed in je vel zit. En dat betekent weer dat je niet heel veel verliest. Want als je veel verliest, is het een heel eenzaam beroep.”

Uitgetrokken microfoon

Eerder in de wedstrijd baarde Advocaat al opzien met een ander opmerkelijk moment. De oefenmeester leek er geen trek in te hebben dat de televisiekijker mee kan genieten van zijn geschreeuw langs de lijn. Na een aantal opmerkingen richting de vierde man besloot Advocaat de stekker van de microfoon uit de dug-out naast hem te trekken.