Geen Max Verstappen, maar Gary Hekman en Crispijn Ariëns op Circuit Zandvoort

Crispijn Ariens en Bart Hoolwerf proberen een een bochtje, hoog inzetten en volle bak naar beneden. Ⓒ Timsimaging

ZANDVOORT - Dat was dinsdagmiddag geen verkeerde geste van de KNSB: als er een NK skeeleren op het Formule 1-circuit van Zandvoort staat gepland (29 augustus), waarom dan de deelnemers niet de kans bieden om de baan te verkennen? Het oordeel van de pakweg honderd schaatsers op wieltjes was unaniem. „Dit is een rondje voor de powermannen.”