Weergaloos wielerjaar Nederland: ’Ongekende weelde’

Mathieu van der Poel wint de Amstel Gold race. Een van de vele geweldige Nederlandse wielerprestaties in 2019. Ⓒ ANP

De Nederlandse sportliefhebber kan het wielerjaar 2019 alleen maar koesteren. Zelden waren de resultaten van alle genomineerden voor het Gala Wielrenner van het Jaar, dat volgende week woensdag in Den Bosch wordt gehouden, zo indrukwekkend. De onmogelijke zege van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. De gouden solo van Annemiek van Vleuten tijdens het WK in Yorkshire. De ontbolstering van baansprintfenomeen Harrie Lavreysen. Het Tour de France-podium met Steven Kruijswijk. De eerste Nederlandse gele trui na 30 jaar van Mike Teunissen. De wereldtitel van Twan van Gendt. Het ’monumentale’ optreden van Bauke Mollema in Il Lombardia. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan met het opsommen van successen.