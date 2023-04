Verstappen derde in sprintrace Baku; ploeggenoot Pérez grijpt winst

Verstappen startte vanaf de tweede startrij en werd bij de start vrijwel direct voorbij gestoken door de als vierde gestarte George Russell. Verstappen en de Brit toucheerden elkaar in de eerste drie bochten een aantal keer, en de Nederlander beklaagde zich er over dat dat niet op reglementaire wijze gebeurde. De tweevoudig wereldkampioen liep daarbij wat schade aan de vloer op.

Door een touché met de muur van Yuki Tsunoda kwam er al snel in de race een safety car op de baan, en toen die na vijf minuten weer naar binnen ging, passeerde Verstappen Russell weer. Halverwege de race greep Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez de leiding door Charles Leclerc te passeren. Pérez bouwde zijn voorsprong snel uit tot een seconde op Leclerc, die op zijn beurt weer een dikke tel afstand van Verstappen had.

Verschuivingen in de top-3 kwamen er in de rest van de race niet meer. Pérez reed verder weg van Leclerc, terwijl Verstappen er niet in slaagde om dichterbij de Monegask te komen. Eerder op de zaterdag werd Verstappen derde in de eerste sprint-shootout ooit in de Formule 1. De Nederlander moest Leclerc (eerste) en teamgenoot Pérez voor zich dulden in de kwalificatie voor de sprintrace. Nyck de Vries vervulde een bijrol in de sprint-shootout. De coureur van AlphaTauri kwam niet voorbij Q1.

Max Verstappen (voorgrond) in actie tijdens de sprintrace in Baku. Ⓒ ANP/HH

De sprintrace in Azerbeidzjan was de eerste van zes edities in het huidige Formule 1-seizoen. Ook voorafgaand aan de Grand Prixs van Oostenrijk (1 juli), België (29 juli), Qatar (7 oktober), de Verenigde Staten (21 oktober) en Brazilië (4 november) wordt een sprintrace gehouden.

Verstappen was in 2021 de beste tijdens de eerste sprintrace ooit uit de Formule 1-geschiedenis. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van dat jaar stond Lewis Hamilton in zijn Mercedes op pole position, maar werd hij al bij de start ingehaald door Verstappen. De Nederlander behield in de zeventien daaropvolgende ronden de leiding en werd destijds zo de eerste winnaar van een Formule 1-sprintrace.

Leclerc begint de Grand Prix van Azerbeidzjan, de vierde race van dit Formule 1-seizoen, zondag vanaf pole position. De Monegask was vrijdag tijdens de kwalificatie met zijn Ferrari net iets sneller dan de Red Bulls van tweevoudig wereldkampioen Verstappen en Pérez. De race in Baku begint zondag om 13.00 uur en is natuurlijk live te volgen via ons uitgebreide liveblog.