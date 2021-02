Chelsea klopt Newcastle United, Liverpool zakt verder weg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Chelsea wint ook van Newcastle in Premier League

23:15 uur: Chelsea heeft voor de vierde achtereenvolgende keer in de Premier League gewonnen onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Tuchel. Op het eigen Stamford Bridge werd het tegen Newcastle United 2-0. Chelsea staat inmiddels op de vierde plaats, die het deelt met West Ham United. Liverpool is gezakt naar de zesde positie.

Olivier Giroud zette Chelsea op voorsprong. De Franse routinier scoorde in de rebound, nadat doelman Karl Darlow een voorzet van Timo Werner had weggetikt. De Duitser zelf zorgde voor de 2-0. Voor Werner was dat bijkans een bevrijding. Hij had sinds begin november niet meer gescoord in de Premier League.

Tammy Abraham viel al na 20 minuten geblesseerd uit bij Chelsea. De spits werd vervangen door Giroud.

Hakim Ziyech bleef op de bank bij Chelsea.

Eerder op de avond had West Ham gewonnen van Sheffield United, 3-0. Declan Rice (strafschop), Issa Diop en Ryan Fredericks maakten de doelpunten.

Voetbal: Aanvaller Zirkzee kan Parma niet aan succes helpen

22:55 uur: Joshua Zirkzee heeft zijn nieuwe club Parma niet aan succes kunnen helpen. De aanvaller, gehuurd van Bayern München, verloor met zijn ploeg het uitduel met Hellas Verona (2-1).

Parma nam een voorsprong met een benutte strafschop van Juraj Kucka. Hellas Verona kwam op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Alberto Grassi. Antonín Barák maakte de winnende treffer voor de thuisploeg.

Zirkzee begon op de bank en mocht na 56 minuten invallen. Parma blijft de nummer voorlaatst van de Serie A, met slechts 1 punt meer dan hekkensluiter Crotone.

Voetbal: West Ham United verdringt Liverpool van vierde plaats

21:59 uur: West Ham United heeft Liverpool in de Premier League verdrongen van de vierde plaats. De Londense formatie van coach David Moyes won thuis van Sheffield United, 3-0. West Ham heeft daardoor 2 punten voorsprong op de titelverdediger.

Halverwege leidde West Ham met 1-0. Dat was met name te danken aan Declan Rice, die een strafschop benutte. Na de hervatting werd het 2-0 door Issa Diop. De Fransman scoorde na voorbereidend werk van Aaron Cresswell. Ryan Fredericks maakte er ver in blessuretijd nog 3-0 van.

Sheffield blijft laatste en kan degradatie nog nauwelijks ontlopen.

Voetbal: Club Brugge vreest voor nieuwe uitbraak virus

18.29 uur: Club Brugge vreest, drie dagen voor de wedstrijd in de Europa League van donderdag bij Dinamo Kiev, voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Stefano Denswil en Matej Mitrovic hebben maandag naar verluidt een positief testresultaat ontvangen. Ook Charles De Ketelaere is ziek. Hij werd uit voorzorg naar huis gestuurd. Dinsdagmorgen krijgt Club Brugge van de UEFA de uitslagen van de testen die maandag werden afgenomen.

Vorige week kampte de koploper van België al met enkele coronagevallen onder het personeel. Omdat de betrokken werknemers niet in contact kwamen met de spelers hoopte Club dat de spelers hiervan gevrijwaard zouden blijven.

Club Brugge kreeg bij het eerste Europese duel van het seizoen, de openingswedstrijd in de groepsfase van de Champions League eind oktober bij Zenit (1-2), ook al te maken met enkele coronagevallen.

Turnen: Ook wereldbeker van Doha vervalt

18.16 uur: Het wordt steeds lastiger voor gymnastiekbond KNGU om de topturners een fatsoenlijk programma te bieden in de aanloop naar de Olympische Spelen. Technisch directeur Mark Meijer meldde maandag een nieuwe afgelasting. De wereldbekerwedstrijd van Doha. die half maart zou worden gehouden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. „Nu blijft alleen het EK over”, treurde Meijer, die bovendien niet weet hoe het nu met de olympische kwalificatie afloopt.

Epke Zonderland zou deelname aan de Spelen alleen nog kunnen verspelen als zijn enig overgebleven concurrent, de Japanner Hidetaka Miyachi, zich zou melden in Doha. Hij stond niet op de voorlopige lijst, waardoor Zonderland redelijk zeker is. „Maar we wachten nog op bevestiging”, zei Meijer maandag. „Ons streven was om al onze kandidaten voor de Spelen een goede internationale wedstrijd te laten turnen, maar dat wordt moeilijk.”

Nederland heeft zich met een vrouwenteam geplaatst voor de Spelen. Bij de mannen is Bart Deurloo zeker van deelname en Zonderland officieus ook. Casimir Schmidt hoopt zich bij de EK, eind april in Basel, als allrounder te plaatsen. De KNGU gaat in april open kwalificatiewedstrijden houden en zal in juni op basis van twee interne wedstrijden de samenstelling van de olympische ploeg bij de vrouwen bepalen.

Voetbal: KNVB vindt nieuwe data voor afgelaste duels

18.13 uur: De KNVB heeft een nieuwe datum gevonden voor de afgelaste duels Jong PSV - Helmond Sport en Almere City - FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong PSV en Helmond Sport treffen elkaar nu op 23 februari vanaf 21.00 uur. De wedstrijd tussen Almere City en FC Volendam is voor 3 maart opnieuw op de agenda gezet, aanvang 18.45 uur.

De KNVB is nog op zoek naar een geschikte datum voor het afgelaste duel tussen NEC en FC Den Bosch. De club uit Nijmegen is nog actief in de KNVB-beker. NEC strijdt woensdag in een rechtstreeks duel met VVV-Venlo voor een plaats in de halve finale, waarin de winnaar Vitesse treft in het Gelredome.

Turnen: Louwije verlaat nationale selectie

17.03 uur: Bram Louwije maakt voorlopig geen deel meer uit van de nationale selectie. De genaturaliseerde Belg, die sinds 2017 voor Nederland uitkwam, gaat zich bezinnen over zijn toekomst, meldt Mark Meijer, technisch directeur van gymnastiekbond KNGU.

„We hebben intense gesprekken gevoerd”, zegt Louwije (26) in een toelichting. „In goed overleg is besloten om voor nu uit het nationale programma te stromen. Ik wil even de tijd nemen om te onderzoeken wat ik echt wil gaan doen, wat mijn drijfveren zijn.”

Louwije traint sinds zijn achttiende in Den Bosch bij Flik-Flak onder huidig bondscoach Bram van Bokhoven. In 2017 kreeg hij op verzoek een Nederlands paspoort. Met Louwije eindigde Nederland als achtste op de WK van 2018 in Doha, maar voor de Spelen van Tokio plaatste het team zich niet. Op de WK in Stuttgart van 2019 moest Louwije geblesseerd toekijken hoe de kwalificatie misliep.

Voetbal: PEC Zwolle en Clement niet akkoord met schorsing van twee duels

15.22 uur: Pelle Clement en zijn club PEC Zwolle hebben een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan een voorwaardelijk, afgewezen. Ze vinden dat de aanklager betaald voetbal een te zware sanctie wil opleggen en stappen naar de tuchtcommissie van de KNVB.

Clement kreeg zaterdag een rode kaart tijdens het verloren uitduel (1-0) met FC Groningen. Scheidsrechter Jeroen Manschot stuurde de middenvelder van het veld na een overtreding op Ramon Pascal Lundqvist. Clement was het niet eens met de rode kaart en ging vol onbegrip richting de kleedkamer.

Voetbal: Napoli mist Lozano en Ospina in Granada

15.20 uur: Napoli kampt in de aanloop naar het duel in de Europa League met het Spaanse Granada met blessureproblemen. Aanvaller Hirving Lozano en doelman David Ospina zijn het weekeinde niet ongeschonden doorgekomen en reizen niet mee naar Spanje, waar donderdag wordt gevoetbald.

Oud-PSV’er Lozano liep zaterdag in het met 1-0 gewonnen duel met Juventus een hamstringblessure op. De 25-jarige Mexicaan, dit seizoen goed voor dertien doelpunten in alle competities, is volgens Italiaanse media een week of drie uitgeschakeld.

Colombiaans international Ospina blesseerde zich tijdens de warming-up aan het rechterdijbeen. Hij wordt over twee weken terug verwacht. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso werd dit seizoen al meermaals getroffen door blessures en coronagevallen.

Skiën: Ook in Cortina verovert Shiffrin wereldtitel

15.17 uur: De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft een wereldtitel toegevoegd aan haar reeds imposante erelijst. Op de WK in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo won Shiffrin de combinatie, een wedstrijd over super-G en slalom. Op de vijf WK’s waaraan ze deelnam won ze telkens goud, twee jaar geleden zelfs op de slalom en de super-G. Ook is ze tweevoudig olympisch kampioene.

Shiffrin had na de super-G nog een minieme achterstand op de Italiaansen Federica Brignone en Elena Curtoni. Maar voor Brignone was de slalom al na het derde poortje voorbij, terwijl Curtoni met haar tijd net buiten het podium viel na de twee onderdelen. Het zilver was voor de Slowaakse Petra Vlhova, brons ging naar de Zwitserse Michelle Gisin.

Voetbal: Real Madrid is ook Carvajal lang kwijt

14.59 uur: Aan de lange lijst blessuregevallen bij Real Madrid kan Dani Carvajal worden toegevoegd. De rechtsback viel zondag in het duel met Valencia uit en blijkt opnieuw een spierblessure te hebben. Dat bevestigde de club uit de Spaanse hoofdstad maandag. Spaanse media melden dat Carvajal mogelijk twee maanden aan de kant staat.

Carvajal (29) maakte juist zondag zijn rentree na bijna zes weken afwezigheid. Het nieuwe leed is al de vierde blessure die hem dit seizoen van het veld houdt.

Coach Zinedine Zidane heeft zo weer een optie minder voor de competitie en de duels met Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League later deze maand. De Franse trainer mist al Eden Hazard, Sergio Ramos, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Rodrygo, Fede Valverde en Marcelo.

Motorsport: Yamaha gaat zestigste WK-jaar in

14.39 uur: Yamaha blijft de MotoGP trouw. Het Japanse motormerk maakte een nieuwe vijfjarige overeenkomst met rechtenhouder Dorna bekend tijdens de presentatie van de twee motorcoureurs die komend jaar het fabrieksteam vertegenwoordigen: Fabio Quatararo en Maverick Viñales. De overeenkomst loopt tot en met 2026.

Yamaha is sinds 1961 actief in het WK wegrace en gaat dus zijn zestigste jaar in. De Japanse motorfabrikant kan bogen op een volle erelijst, met in totaal 511 Grand Prix-zeges, 38 wereldtitels bij de coureurs en 37 titels bij de constructeurs. Het boegbeeld van de afgelopen jaren was Valentino Rossi, de negenvoudig wereldkampioen, die vier van zijn titels op de Yamaha veroverde. Hij reed vorig seizoen voor het laatst in het fabrieksteam en ’daalt af’ naar het satellietteam.

„Bij Yamaha zijn we er trots op dat we deel uitmaken van de MotoGP”, zei directeur Toyoshi Nishida. „In ons zestigste jaar blijft onze passie voor de motorsport en de gretigheid om te winnen onveranderd.”

Eerder verlengde Honda al het contract met de MotoGP tot en met 2026. Het fabrieksteam van de Japanse concurrent van Yamaha doet komend seizoen weer een gooi naar de wereldtitel met achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez. De Spanjaard miste door een gecompliceerde armbreuk het vorige seizoen.

Wielrennen: Team DSM mikt met Bol op sprintzeges in Emiraten

14.25 uur: Team DSM, de opvolger van Sunweb, mikt volgende week in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten met name met Cees Bol op dagsucces. De ploegleiding ziet voor de sprinter uit Alkmaar vier kansen in de eerste rittenkoers uit de WorldTour van dit seizoen. Bol is samen met Thymen Arensman de Nederlandse vertegenwoordiging in het internationale gezelschap.

„We richten ons op dagsucces”, zegt ploegleider Luke Roberts over de UAE Tour die komende zondag van start gaat. „En dan met name in de etappes waarin we een massasprint verwachten. Dat zijn er vier. Cees is onze man en we hebben een sterke ’trein’ om hem daarbij te helpen. Daarbij is de ervaren Nikias Arndt de man om het in goede banen te leiden.” De zevendaagse wedstrijd telt ook een korte individuele tijdrit en twee ritten met een aankomst bergop waar Arensman en de Brit Mark Donovan voor hun kans gaan.

De ploeg bestaat verder uit de Deen Asbjørn Kragh Andersen, de Italiaan Alberto Dainese en de Duitser Florian Stork, een landgenoot van Arndt.

Voetbal: Herstelde Verratti opgenomen in selectie voor clash met Barcelona

11.35 uur: Marco Verratti behoort tot de selectie van Paris Saint-Germain voor het eerste duel met FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse middenvelder ontbrak in de laatste twee wedstrijden van de Franse kampioen vanwege een heupblessure. Verratti, een vaste waarde bij PSG, zit bij de groep van 22 spelers die trainer Mauricio Pochettino meeneemt naar Spanje.

De geblesseerde aanvallers Neymar en Ángel Di María ontbreken. Pochettino moet het daarnaast stellen zonder de langdurig uitgeschakelde Juan Bernat. Xavi Simons, de 17-jarige Nederlander die vorige week debuteerde in de hoofdmacht van PSG, ontbreekt op de spelerslijst die zijn club heeft ingediend bij de UEFA voor de Europese wedstrijden. Simons verruilde in 2019 de jeugdopleiding van Barcelona voor die van de Parijzenaars.

Barcelona en PSG troffen elkaar vier jaar geleden ook in deze fase van de Champions League. De Franse club won toen het eerste duel in eigen stadion met 4-0, maar vloog alsnog uit het toernooi door een nederlaag van 6-1 in Camp Nou. Dat duel ging de boeken in als ’La Remontada’ (dé terugkeer).

Voetbal: Danny Makkelie fluit Sevilla - Dortmund in Champions League

10.30 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft woensdag in de Champions League de leiding bij de wedstrijd Sevilla - Borussia Dortmund. De Spaanse club van Karim Rekik en Luuk de Jong ontvangt in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de nummer 6 van de Duitse Bundesliga, die in de laatste zes competitieduels slechts één keer wist te winnen. Kevin Blom en Jochem Kamphuis zitten als videoarbiters achter de tv-schermen.

De Europese voetbalbond UEFA stelde eerder al Björn Kuipers aan voor het duel in de achtste finales tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain, dinsdagavond in Camp Nou. De ploeg van trainer Ronald Koeman en de oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest treft de finalist van vorig seizoen. In de knock-outfase van de Champions League beginnen alle wedstrijden om 21.00 uur.

Schaatsen: Trotse Maurits Hendriks: ’We hebben iets heel goeds gedaan’

Het leek een vrijwel ’onmogelijke’ missie in de huidige coronapandemie, maar het is de Nederlandse schaatsbond KNSB toch gelukt: een internationale schaatsbubbel in Friesland creëren die vrijwel zonder incidenten ruim een maand in stand bleef. „Ik ben echt verschrikkelijk trots wat we hier met alle mensen van House of Sports, KNSB en niet te vergeten Thialf hebben neergezet”, liet technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond KNSB voldaan weten.

„Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF die op bezoek kwam, zei het heel treffend: ’heel de wereld kijkt naar ons’. Dat geeft aan dat we hier gezamenlijk iets bijzonders en iets heel goeds hebben gedaan”, betoogde De Wit.

Dankzij de Nederlandse inspanningen bleef de internationale schaatsunie ISU een verloren seizoen bespaard. „Het bestuur heeft inderdaad heel lovend gereageerd, ze zijn natuurlijk ook gewoon zeer blij dat ons concept heeft gewerkt. Terwijl je in heel de wereld juist ziet, dat het niet kan. De ISU zat wel heel strak op alle regels en dat was logisch uiteraard.”

Basketbal: Lakers lijden nederlaag en raken geblesseerde Davis kwijt

08.30 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun zevende nederlaag van dit seizoen in de NBA geleden. De regerend kampioen verloor met 122-105 van Denver Nuggets. De ploeg raakte tot overmaat van ramp Anthony Davis kwijt. De sterspeler raakte opnieuw geblesseerd aan zijn rechter achillespees en moest in het tweede kwart van de wedstrijd het veld verlaten. Hij had al 15 punten gemaakt.

De Lakers gaven na het vertrek van Davis de wedstrijd geleidelijk uit handen. De Nuggets werden steeds sterker en hadden in Nikola Jokic de drijvende kracht met 23 punten, 16 rebounds en 10 assists. Jamal Murray maakte 25 punten. Bij de Lakers probeerde LeBron James het gemis van Davis op te vangen, maar zijn 22 punten, 10 rebounds en 9 assists waren onvoldoende om het verlies af te wenden.