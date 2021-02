Real Madrid opnieuw lang zonder Carvajal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Real Madrid is ook Carvajal lang kwijt

14.59 uur: Aan de lange lijst blessuregevallen bij Real Madrid kan Dani Carvajal worden toegevoegd. De rechtsback viel zondag in het duel met Valencia uit en blijkt opnieuw een spierblessure te hebben. Dat bevestigde de club uit de Spaanse hoofdstad maandag. Spaanse media melden dat Carvajal mogelijk twee maanden aan de kant staat.

Carvajal (29) maakte juist zondag zijn rentree na bijna zes weken afwezigheid. Het nieuwe leed is al de vierde blessure die hem dit seizoen van het veld houdt.

Coach Zinedine Zidane heeft zo weer een optie minder voor de competitie en de duels met Atalanta Bergamo in de achtste finales van de Champions League later deze maand. De Franse trainer mist al Eden Hazard, Sergio Ramos, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Rodrygo, Fede Valverde en Marcelo.

Motorsport: Yamaha gaat zestigste WK-jaar in

14.39 uur: Yamaha blijft de MotoGP trouw. Het Japanse motormerk maakte een nieuwe vijfjarige overeenkomst met rechtenhouder Dorna bekend tijdens de presentatie van de twee motorcoureurs die komend jaar het fabrieksteam vertegenwoordigen: Fabio Quatararo en Maverick Viñales. De overeenkomst loopt tot en met 2026.

Yamaha is sinds 1961 actief in het WK wegrace en gaat dus zijn zestigste jaar in. De Japanse motorfabrikant kan bogen op een volle erelijst, met in totaal 511 Grand Prix-zeges, 38 wereldtitels bij de coureurs en 37 titels bij de constructeurs. Het boegbeeld van de afgelopen jaren was Valentino Rossi, de negenvoudig wereldkampioen, die vier van zijn titels op de Yamaha veroverde. Hij reed vorig seizoen voor het laatst in het fabrieksteam en ’daalt af’ naar het satellietteam.

„Bij Yamaha zijn we er trots op dat we deel uitmaken van de MotoGP”, zei directeur Toyoshi Nishida. „In ons zestigste jaar blijft onze passie voor de motorsport en de gretigheid om te winnen onveranderd.”

Eerder verlengde Honda al het contract met de MotoGP tot en met 2026. Het fabrieksteam van de Japanse concurrent van Yamaha doet komend seizoen weer een gooi naar de wereldtitel met achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez. De Spanjaard miste door een gecompliceerde armbreuk het vorige seizoen.

Wielrennen: Team DSM mikt met Bol op sprintzeges in Emiraten

14.25 uur: Team DSM, de opvolger van Sunweb, mikt volgende week in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten met name met Cees Bol op dagsucces. De ploegleiding ziet voor de sprinter uit Alkmaar vier kansen in de eerste rittenkoers uit de WorldTour van dit seizoen. Bol is samen met Thymen Arensman de Nederlandse vertegenwoordiging in het internationale gezelschap.

„We richten ons op dagsucces”, zegt ploegleider Luke Roberts over de UAE Tour die komende zondag van start gaat. „En dan met name in de etappes waarin we een massasprint verwachten. Dat zijn er vier. Cees is onze man en we hebben een sterke ’trein’ om hem daarbij te helpen. Daarbij is de ervaren Nikias Arndt de man om het in goede banen te leiden.” De zevendaagse wedstrijd telt ook een korte individuele tijdrit en twee ritten met een aankomst bergop waar Arensman en de Brit Mark Donovan voor hun kans gaan.

De ploeg bestaat verder uit de Deen Asbjørn Kragh Andersen, de Italiaan Alberto Dainese en de Duitser Florian Stork, een landgenoot van Arndt.

Voetbal: Herstelde Verratti opgenomen in selectie voor clash met Barcelona

11.35 uur: Marco Verratti behoort tot de selectie van Paris Saint-Germain voor het eerste duel met FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse middenvelder ontbrak in de laatste twee wedstrijden van de Franse kampioen vanwege een heupblessure. Verratti, een vaste waarde bij PSG, zit bij de groep van 22 spelers die trainer Mauricio Pochettino meeneemt naar Spanje.

De geblesseerde aanvallers Neymar en Ángel Di María ontbreken. Pochettino moet het daarnaast stellen zonder de langdurig uitgeschakelde Juan Bernat. Xavi Simons, de 17-jarige Nederlander die vorige week debuteerde in de hoofdmacht van PSG, ontbreekt op de spelerslijst die zijn club heeft ingediend bij de UEFA voor de Europese wedstrijden. Simons verruilde in 2019 de jeugdopleiding van Barcelona voor die van de Parijzenaars.

Barcelona en PSG troffen elkaar vier jaar geleden ook in deze fase van de Champions League. De Franse club won toen het eerste duel in eigen stadion met 4-0, maar vloog alsnog uit het toernooi door een nederlaag van 6-1 in Camp Nou. Dat duel ging de boeken in als ’La Remontada’ (dé terugkeer).

Voetbal: Danny Makkelie fluit Sevilla - Dortmund in Champions League

10.30 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft woensdag in de Champions League de leiding bij de wedstrijd Sevilla - Borussia Dortmund. De Spaanse club van Karim Rekik en Luuk de Jong ontvangt in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de nummer 6 van de Duitse Bundesliga, die in de laatste zes competitieduels slechts één keer wist te winnen. Kevin Blom en Jochem Kamphuis zitten als videoarbiters achter de tv-schermen.

De Europese voetbalbond UEFA stelde eerder al Björn Kuipers aan voor het duel in de achtste finales tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain, dinsdagavond in Camp Nou. De ploeg van trainer Ronald Koeman en de oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest treft de finalist van vorig seizoen. In de knock-outfase van de Champions League beginnen alle wedstrijden om 21.00 uur.

Schaatsen: Trotse Maurits Hendriks: ’We hebben iets heel goeds gedaan’

Het leek een vrijwel ’onmogelijke’ missie in de huidige coronapandemie, maar het is de Nederlandse schaatsbond KNSB toch gelukt: een internationale schaatsbubbel in Friesland creëren die vrijwel zonder incidenten ruim een maand in stand bleef. „Ik ben echt verschrikkelijk trots wat we hier met alle mensen van House of Sports, KNSB en niet te vergeten Thialf hebben neergezet”, liet technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond KNSB voldaan weten.

„Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF die op bezoek kwam, zei het heel treffend: ’heel de wereld kijkt naar ons’. Dat geeft aan dat we hier gezamenlijk iets bijzonders en iets heel goeds hebben gedaan”, betoogde De Wit.

Dankzij de Nederlandse inspanningen bleef de internationale schaatsunie ISU een verloren seizoen bespaard. „Het bestuur heeft inderdaad heel lovend gereageerd, ze zijn natuurlijk ook gewoon zeer blij dat ons concept heeft gewerkt. Terwijl je in heel de wereld juist ziet, dat het niet kan. De ISU zat wel heel strak op alle regels en dat was logisch uiteraard.”

Basketbal: Lakers lijden nederlaag en raken geblesseerde Davis kwijt

08.30 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben hun zevende nederlaag van dit seizoen in de NBA geleden. De regerend kampioen verloor met 122-105 van Denver Nuggets. De ploeg raakte tot overmaat van ramp Anthony Davis kwijt. De sterspeler raakte opnieuw geblesseerd aan zijn rechter achillespees en moest in het tweede kwart van de wedstrijd het veld verlaten. Hij had al 15 punten gemaakt.

De Lakers gaven na het vertrek van Davis de wedstrijd geleidelijk uit handen. De Nuggets werden steeds sterker en hadden in Nikola Jokic de drijvende kracht met 23 punten, 16 rebounds en 10 assists. Jamal Murray maakte 25 punten. Bij de Lakers probeerde LeBron James het gemis van Davis op te vangen, maar zijn 22 punten, 10 rebounds en 9 assists waren onvoldoende om het verlies af te wenden.