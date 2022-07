Ingezakte Vuillermoz reageert: ’Overgegeven op de fiets’

„Bij aankomst stortte ik in van vermoeidheid”, zo verklaart hij op Twitter. „Ik was vandaag bijzonder moe en heb zelfs overgegeven op de fiets. Overigens heb ik een negatieve Covid-test, uitgevoerd door de ambulance, kunnen overleggen aan de ASO.” Dat laatste moesten overigens alle renners doen na afloop van de etappe.

Vuillermoz kwam in de bergetappe van zondag in een van de allerlaatste groepjes over de streep op 36 minuten van ritwinnaar Bob Jungels. Dit terwijl Vuillermoz ooit dertiende werd in het eindklassement. In 2015 won hij nog een etappe in de Ronde van Frankrijk.