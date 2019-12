Italiaanse ’racisme-krant’ bijt van zich af

Het medium ging deze week de mist in met zijn voorpagina. Daarop waren Romelu Lukaku van Inter en Chris Smalling van AS Roma afgebeeld, met daarbij de tekst: ’Black Friday’.

Die kop schoot de Lukaku en Smalling in het verkeerde keelgat en zij deelden dat op sociale media. Ook de buitenlandse -en binnenlandse media spraken van een nieuw schandaal.

Corriere dello Sport werd beschuldigd van racisme, maar ontkent zelf enige racistische uitlatingen te hebben gedaan. „Wie noemen jullie racistisch?”, is de kop van Corriere dello Sport van vrijdagochtend.

„Dit is het lynchen van een krant, die zich al een eeuw lang inzet voor vrijheid en gelijkheid”, gaat de krant verder, die zich op een bijzondere manier verdedigt. „Voor degenen die het willen en kunnen begrijpen was ’Black Friday’ een aanduiding van de geweldige rijkdom aan diversiteit die deze sport kent. Het was een onschuldige kop van een krant die al een eeuw hartstochtelijk alle waarden van de sport verdedigt. Het wordt alleen neergezet als gif, door mensen die gif willen spuwen.”