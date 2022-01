Australian Open: Arantxa Rus verliest nipt na thriller, Andy Murray na episch gevecht door

Aanvankelijk zag het er goed uit voor Rus die de eerste set met 6-3 naar zich toe wist te trekken. Het tweede bedrijf moest ze met dezelfde cijfers aan haar Sloveense tegenstandster laten, waardoor het aankwam op een beslissende derde set.

Hierin keek Rus tegen een 3-5 achterstand aan, maar liet ze zien over een dosis doorzettingsvermogen te beschikken. Ze overleefde drie matchpoints en met drie gewonnen games op rij knokte ze zich naar een 6-5 voorsprong. Zidansek rechtte daarna haar rug en sleepte er een beslissende tiebreak uit. In de spannende tiebreak keek Rus snel tegen een 5-0-achterstand aan, maar ze bleef vechten. Ze won drie punten op rij en niet veel later stond ze zelfs met 7-6 voor. Maar na 2 uur en 27 minuten benutte Zidansek uiteindelijk haar vierde wedstrijdpunt.

Ook op de laatste zes grand slams die Rus speelde, bleef ze telkens in de openingsronde steken. In 2020 won ze op de Australian Open voor het laatst een partij op het hoogste podium. Op een lager niveau was Rus de afgelopen jaren een stuk succesvoller.

Murray na episch gevecht verder

Andy Murray heeft zich na een zinderende wedstrijd geplaatst voor de tweede ronde. De Schot was na een heerlijk tennisgevecht in vijf sets te sterk voor Nikoloz Basilashvili: 6-1, 3-6, 6-4, 6-7, 6-4.

De voormalig nummer één van de wereld en de Georgiër trakteerden het publiek op een heerlijk tennisgevecht. Na een ware slijtageslag stapte Murray, die met een wildcard was toegelaten tot het hoofdtoernooi, als winnaar van de baan.

Daniil Medvedev heeft het één set lastig

Daniil Medvedev is uitstekend begonnen aan de Australian Open. De Rus, die vorig jaar in de finale verloor van Novak Djokovic, rekende in de eerste ronde af met de Zwitser Henri Laaksonen met 6-1 6-4 7-6 (3).

Alleen in het laatste bedrijf had Medvedev even wat problemen met de nummer 91 van de wereld. Maar met vier punten op de rij, werd de tiebreak toch een prooi voor de Rus. Binnen 2 uur had hij de overwinning binnen.

Daniil Medvedev in actie. Ⓒ HH/ANP

In de tweede ronde wacht Medvedev mogelijk een ontmoeting met de Australiër Nick Kyrgios, die eerst nog de Engelsman Liam Broady treft. „Als jullie die wedstrijd uitzenden, dan ga ik zeker kijken wat ze laten zien”, zei de nummer 2 van de wereld met een glimlach.

Medvedev is na de terugtrekking van titelhouder Djokovic de hoogstgeplaatste speler in het mannentoernooi.

Voormalig finaliste Kvitova al uitgeschakeld

Voormalig finaliste Petra Kvitova is al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Tsjechische tennisster pakte slechts vier games tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Het werd 6-2 6-2 voor de nummer 38 van de wereld.

De 31-jarige Kvitova was dit jaar als 20e geplaatst. Ze reikte in 2019 nog tot de eindstrijd in Melbourne. Ze verloor drie jaar geleden in de finale van de Japanse Naomi Osaka.

Vorig jaar presteerde Kvitova, tweevoudig Wimbledon-kampioene, al matig op de grand slams. Ze kwam nergens voorbij de derde ronde.

De als derde geplaatste Garbiñe Muguruza, die op haar beurt in 2020 de finale haalde, wist haar eerste partij wel te winnen. In de Rod Laver Arena was de Spaanse in twee sets te sterk voor de Française Clara Burel: 6-3 6-4. Muguruza stond in de tweede set met 5-2 voor en benutte pas haar vijfde wedstrijdpunt, op de service van Burel.

Ruud trekt zich terug op Australian Open

De Noorse tennisser Casper Ruud komt dit jaar niet in actie op de Australian Open. De 23-jarige Ruud, de nummer 8 van de wereld, heeft een enkelblessure opgelopen.

Ruud haalde vorig jaar de vierde ronde op de Australian Open, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi. Hij pakte in 2021 liefst vijf titels en zag zijn opmars beloond met deelname aan de ATP Finals in Turijn, waar hij twee groepswedstrijden won en in de halve finale werd uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev.

Roman Safioellin uit Rusland is de vervanger van Ruud.