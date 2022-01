Australian Open: Daniil Medvedev heeft het één set lastig

Alleen in het laatste bedrijf had Medvedev even wat problemen met de nummer 91 van de wereld. Maar met vier punten op de rij, werd de tiebreak toch een prooi voor de Rus. Binnen 2 uur had hij de overwinning binnen.

In de tweede ronde wacht Medvedev mogelijk een ontmoeting met de Australiër Nick Kyrgios, die eerst nog de Engelsman Liam Broady treft. „Als jullie die wedstrijd uitzenden, dan ga ik zeker kijken wat ze laten zien”, zei de nummer 2 van de wereld met een glimlach.

Medvedev is na de terugtrekking van titelhouder Djokovic de hoogstgeplaatste speler in het mannentoernooi.

Ruud trekt zich terug op Australian Open

De Noorse tennisser Casper Ruud komt dit jaar niet in actie op de Australian Open. De 23-jarige Ruud, de nummer 8 van de wereld, heeft een enkelblessure opgelopen.

Ruud haalde vorig jaar de vierde ronde op de Australian Open, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi. Hij pakte in 2021 liefst vijf titels en zag zijn opmars beloond met deelname aan de ATP Finals in Turijn, waar hij twee groepswedstrijden won en in de halve finale werd uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev.

Roman Safioellin uit Rusland is de vervanger van Ruud.