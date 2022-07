Niet-fitte Rafael Nadal twijfelt over halve finale Wimbledon

Medische verzorging voor Rafael Nadal tijdens zijn partij tegen Taylor Fritz. Ⓒ EPA

Rafael Nadal weet nog niet of hij vrijdag in actie komt in de halve finale van Wimbledon. De 36-jarige Spaanse tennisser neemt daarover pas een beslissing na een onderzoek. Nadal heeft een spierblessure in zijn buikstreek. Desondanks versloeg hij woensdag in de kwartfinale de Amerikaan Taylor Fritz in vijf sets.