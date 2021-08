Dag 9 Olympische Spelen: Wat heb ik gemist en wat komt er nog?

Zwemmen

Thom de Boer eindigde op de 50e meter vrije slag op de achtste plaats. De Amerikaanse gigant Caeleb Dressel greep opnieuw het goed. Snel daarna, om 03.37 uur dook ook Ranomi Kromowidjojo voor de laatste keer deze Spelen het water in voor de finale van de 50 meter vrije slag. De 30-jarige Groningse tikte als vierde aan.

Ook schoonspringster Inge Jansen gaat in het Tokyo Aquatics Centre op jacht naar eremetaal. De Limburgse doet vanaf 08.00 uur mee aan de finale op de 3-meterplank.

Hockey

Om 05.00 uur namen de hockeymannen het in de kwartfinale op tegen topfavoriet Australië. De equipe van bondscoach Max Caldas ging na shoot-outs onderuit tegen tegen de nummer 1 van de wereld en haalde voor het eerst sinds 1984 de halve finale niet.

Bekijk ook: Historische afgang hockeyheren op Olympische Spelen

Bekijk ook: De inktzwarte olympische cijfers van hockeycoach Max Caldas

Waterpolo

De waterpolosters sloten zondag de groepsfase af tegen Canada. Met twee zeges tegenover één nederlaag was de ploeg van Arno Havenga al zeker van een plek in de kwartfinales. Het duel met Canada was bepalend voor de eindklassering in de groep en welke opponent Oranje hierna gaat treffen. Door de 16-12 overwinning ontloopt Nederland topfavoriet Amerika, al is de tegenstander Hongarije zeker niet te onderschatten.

Bekijk ook: Waterpolosters verzekeren zich van derde plaats met zege op Canada

Zeilen

Zeilster Marit Bouwmeester heeft voor de kust van Enoshima brons gepakt. Na een moeizaam begin van het toernooi, maakte de Friezin nog weer volop kans op het goud, maar mede door een slechte start ging het mis. Ze verloor zelfs nog het zilver.

Marit Bouwmeester gaat op jacht naar goud. Ⓒ HH/ANP

Bekijk ook: Marit Bouwmeester zeilt naar brons na lastige start

Atletiek

Nadine Visser heeft zich in een snelle tijd geplaatst voor de finale van de 100 meter horden. Het lukte Nick Smidt niet om zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horden. Hij eindigde in zijn halve finale als zevende.

Bekijk ook: Nadine Visser in snelle tijd naar finale 100 meter horden

Het atletiektoernooi beleeft om 14.50 uur een hoogtepunt met de finale van de 100 meter voor de mannen. De grote vraag is wie grootheid Usain Bolt opvolgt als de olympisch kampioen op het koningsnummer.

In de ochtend liepen Jochem Dobber en Liemarvin Bonevacia in de series van de 400 meter. Zij stootten beiden door.