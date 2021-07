Dag 9 Olympische Spelen: Welke Nederlanders komen in actie?

Zwemmen

Thom de Boer gaat zondag als eerst op jacht naar een medaille. Om 03.30 uur neemt hij het in de finale van de 50 meter vrije slag op tegen onder anderen topfavoriet Caeleb Dressel en gelooft in een medaille. Snel daarna, om 03.37 uur duikt ook Ranomi Kromowidjojo voor de laatste keer deze Spelen het water in voor de finale van de 50 meter vrije slag. De 30-jarige Groningse gaat alles op alles zetten om de ultieme race uit haar lijf te persen.

Ook schoonspringster Inge Jansen gaat in het Tokyo Aquatics Centre op jacht naar eremetaal. De Limburgse doet vanaf 08.00 uur mee aan de finale op de 3-meterplank.

Hockey

Om 05.00 uur nemen de hockeymannen het in de kwartfinale op tegen topfavoriet Australië. De equipe van bondscoach Max Caldas zal uit een ander vaatje moeten tappen dan tijdens de poulewedstrijden om een historisch dieptepunt te voorkomen. Slechts één keer in de afgelopen vijftig jaar eindigden de Nederlandse hockeyers niet bij de laatste vier.

Waterpolo

De waterpolosters sluiten om 08.30 uur de groepsfase af tegen Canada. Met twee zeges tegenover één nederlaag is de ploeg van Arno Havenga al zeker van een plek in de kwartfinales. Het duel met Canada is bepalend voor de eindklassering in de groep en welke opponent Oranje hierna gaat treffen.

Zeilen

Vlak nadat de waterpoloërs zijn gestart, komt om 08.33 uur ook zeilster Marit Bouwmeester in actie. Ze hoopt voor de kust van Enoshima haar olympische titel in de Laser Radial te prolongeren. Na een moeizaam begin van het toernooi, maakt de Friezin nu weer volop kans op goud. Ze moet een achterstand van 7 punten op de Deense leidster Anne-Marie Rindom goedmaken.

Marit Bouwmeester gaat op jacht naar goud. Ⓒ HH/ANP

Atletiek

Het atletiektoernooi beleeft om 14.50 uur een hoogtepunt met de finale van de 100 meter voor de mannen. De grote vraag is wie grootheid Usain Bolt opvolgt als de olympisch kampioen op het koningsnummer. Nadine Visser loopt daarvoor al de halve finales van de 100 meter horden en Nick Smidt de halve finales van de 400 meter horden. In de ochtend (03.45 uur) komen Jochem Dobber en Liemarvin Bonevacia uit in de series van de 400 meter.