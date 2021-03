Southampton op overtuigende wijze naar halve finale FA Cup

De grote man aan de kant van Southampton was Nathan Redmond. De vleugelspeler was in de eerste helft verantwoordelijk voor de assist waaruit Moussa Djenepo de openingsgoal scoorde. In de blessuretijd verdubbelde Redmond de score, waardoor Southampton met een comfortabel voorsprong aan de thee ging.

Ook na rust bleef de Engelsman op dreef. Met een schot uit de rebound zorgde de uitblinker een kwartier na rust voor de eindstand. Bij Bournemouth, actief op het tweede niveau in Engeland in de Championship, deed Arnaut Danjuma Groeneveld de hele wedstrijd mee.

Vanavond staat de tweede kwartfinale in de FA Cup op het programma, als Everton op Goodison Park bezoek krijgt van Manchester City. Zondag worden de overige twee kwartfinales gespeeld. Om 14.30 uur speelt Chelsea eerst tegen Sheffield Wednesday en om 18.00 uur volgt Leicester City - Manchester United.