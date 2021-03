Southampton op overtuigende wijze naar halve finale FA Cup, ook City plaatst zich

De grote man aan de kant van Southampton was Nathan Redmond. De vleugelspeler was in de eerste helft verantwoordelijk voor de assist waaruit Moussa Djenepo de openingsgoal scoorde. In de blessuretijd verdubbelde Redmond de score, waardoor Southampton met een comfortabel voorsprong aan de thee ging.

Ook na rust bleef de Engelsman op dreef. Met een schot uit de rebound zorgde de uitblinker een kwartier na rust voor de eindstand. Bij Bournemouth, actief op het tweede niveau in Engeland in de Championship, deed Arnaut Danjuma Groeneveld de hele wedstrijd mee.

Vanavond staat de tweede kwartfinale in de FA Cup op het programma, als Everton op Goodison Park bezoek krijgt van Manchester City. Zondag worden de overige twee kwartfinales gespeeld. Om 14.30 uur speelt Chelsea eerst tegen Sheffield Wednesday en om 18.00 uur volgt Leicester City - Manchester United.

Ook City plaatst zich voor halve finale

Manchester City kan dit seizoen nog steeds met vier prijzen afsluiten. De ploeg van trainer Pep Guardiola heeft zich met een uitzege op Everton (0-2) ook voor de halve finale van de FA Cup geplaatst. Ilkay Gündogan en de ingevallen Kevin De Bruyne scoorden in de slotfase.

City begon niet met de sterkst mogelijke opstelling. Omdat doelpunten uitbleven, besloot coach Guardiola na ruim een uur Kevin De Bruyne en Riyad Mahrez te brengen. Gündogan kopte in de 84e minuut vallend raak. De Bruyne besliste het duel 6 minuten later.

Manchester City kan de titel in de Premier League nauwelijks meer ontgaan. De club stuit op Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League. Tottenham Hotspur is op 25 april de tegenstander van City in de finale van de League Cup.