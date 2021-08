Dubbelslag voor Rein Taaramäe in Vuelta, Primoz Roglic verliest rode trui

Acht koplopers kregen de zegen van het peloton, naast Bol waren dit Lilian Calmejane, Tobias Bayer, Julen Amezqueta, Antonio Soto, Taaramäe, Joe Dombrowski en Kenny Elissonde. Op weg naar de Picón Blanco, de slotklim van de eerste categorie, hadden de vluchters een voorsprong van ruim negen minuten gehad, maar die slonk razendsnel richting de pittige berg.

Calmejane schoot in zijn eentje weg op de Picón Blanco. Het peloton nam ondertussen weer wat gas eraf, waardoor het verschil bleef hangen tot 3 minuten. Calmejane kreeg Taaramäe en Dombrowski mee. Het drietal leek te gaan strijden voor de dagzege. De 34-jarige Taaramäe besloot daar niet op te gaan wachten en sloop weg, richting de ritzege én de rode leiderstrui.

Rein Taaramäe solo op weg naar de zege. Ⓒ ANP/HH

Voor de 34-jarige Taaramäe is het de tweede etappezege in de Vuelta na een ritoverwinning in 2011. De Est won in 2016 ook een rit in de Giro. Hij bezorgt zijn Belgische ploeg de tweede ritzege in een grote ronde dit jaar na eerder Taco van der Hoorn in de Giro.

Opvallend: Sepp Kuss, de tweede man van Jumbo-Visma, moest lossen op de Picon Blanco. Ook olympisch kampioen Richard Carapaz (Ineos), tevens de nummer drie in de Tour de France, moest er ook af. Roglic is in het klassement naar de derde plaats gezakt op 30 seconden van Taaramäe. Elissonde staat tweede op 25 seconden.

Nog voor de officiële start van de rit, was er even schrik in het peloton toen Fabio Jakobsen ten val kwam. Maar gelukkig kon hij vrijwel direct zijn weg vervolgen.