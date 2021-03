’Messi krijgt gezelschap: Agüero vertrekt naar Barça’

Aguero werd de laatste tijd geplaagd door blessures, maar scoorde zaterdagavond zijn eerste Premier League-doelpunt sinds 14 maanden. Ⓒ HH / Imago Sportfotodienst GmbH

Opvallend nieuws uit Spanje. Volgens AS heeft FC Barcelona een akkoord bereikt met Sergio Agüero. De 32-jarige spits van Manchester City maakt volgens de Spaanse krant na dit seizoen transfervrij de overstap naar de club waar Ronald Koeman trainer is. Het contract van Agüero loopt in juni af.