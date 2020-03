Barça-doelman Ter Stegen krijgt bijzondere tips van Liverpool-collega

„Ja, ik sprak hem laatst en hij heeft mij onder meer verteld hoe je het best je handen kunt wassen. Ik stond daar eigenlijk nooit zo bij stil, maar nu wel”, doelde de Duitser op de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen voor een betere persoonlijke verzorging.

Grote verantwoordelijkheid

Ter Stegen kwam met deze anekdote toen hij de vraag kreeg of de internationale voetbalsterren in deze barre tijden van de pandemie een nog grotere verantwoordelijkheid dragen richting het publiek. „Het voordeel is dat wij miljoenen volgers hebben op onze sociale media. Met enkele goed uitgekozen berichten kunnen we de mensen helpen. Daarom ook heb ik de tips van Alisson Becker verspreid op het internet.”

De Duitse international probeert thuis in Spanje met dagelijkse trainingen een beetje fit te blijven. Vanwege het coronavirus, dat het Zuid-Europese land zwaar heeft getroffen, mag hij in principe niet naar buiten. „Door deze crisis leer je de kleine en simpele dingen van het leven weer meer te waarderen. Je beseft wat echt belangrijk is. Voetbal heeft nu geen prioriteit.”