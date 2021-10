Sport Kort: aanvoerder Lorenzo Pellegrini langer bij AS Roma

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Aanvoerder Pellegrini verlengt contract bij AS Roma

17:17 uur De Italiaanse international Lorenzo Pellegrini heeft zijn contract bij AS Roma verlengd tot de zomer van 2026. De 25-jarige middenvelder, aanvoerder van de ploeg van trainer José Mourinho, speelt al vrijwel zijn hele carrière voor de club uit de Italiaanse hoofdstad. In ruim 160 wedstrijden maakte hij 25 doelpunten.

"Dit is wat ik altijd heb gewild: het verbond tussen mij, mijn team en mijn stad verstevigen", zei Pellegrini, die vanwege een spierblessure het EK van afgelopen zomer miste. Zonder de achttienvoudig international veroverde Italië de Europese titel.

Pellegrini komt uit de jeugd van AS Roma en debuteerde begin 2015 in de hoofdmacht. Na twee jaar bij Sassuolo keerde de middenvelder in 2017 als Italiaans international terug bij de Romeinen. Pellegrini kreeg dit jaar de aanvoerdersband. De captain maakte dit seizoen al zes doelpunten: drie in de Serie A en drie in de Conference League.

Roglic wint met machtige spurt Ronde van Emilia

16.58 uur: Primoz Roglic heeft de Ronde van Emilia op zijn naam geschreven. Het was de tweede keer in zijn carrière dat de kopman van Jumbo-Visma deze Italiaanse eendagskoers won. Roglic toonde zich op de slotklim naar San Luca de sterkste van zijn vier medevluchters.

De Portugees Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step) eindigde als tweede en de Canadees Michael Woods (Israël Start-Up Nation) finishte als derde. Bauke Mollema was op de zevende plaats de beste Nederlander. Het was de twaalfde zege van Roglic dit seizoen. Hij won in september voor het derde jaar op rij de Ronde van Spanje.

Geen datum op debuut Ramos bij Paris Saint-Germain

15:55 uur Het debuut van Sergio Ramos bij Paris Saint-Germain laat nog op zich wachten. Coach Mauricio Pochettino van de Franse topclub heeft geen idee nog wanneer de Spaanse verdediger volledig hersteld is van zijn blessure en inzetbaar is.

„We volgen zijn herstel van dag tot dag en hopen dat hij zo snel mogelijk beschikbaar is, maar op dit moment kan ik niet zeggen wanneer dat is”, zei Pochettino in aanloop naar het competitieduel met Stade Rennes.

Ramos werkt nog steeds apart van de groep aan zijn herstel. „Als je de trainingen en wedstrijden mist, hoor je niet echt bij de groep. Maar Ramos is een ervaren speler. Als hij eenmaal in staat is mee te doen, zal hij zich snel aanpassen”, aldus de Argentijnse trainer.

Italië mist Immobile in Final Four Nations League

16.22 uur: Italië kan komende week in de finaleronde van de Nations League niet beschikken over Ciro Immobile. De aanvaller van Lazio heeft aan de ontmoeting met Lokomotiv Moskou van donderdag in de Europa League (2-0) een blessure aan zijn rechterdijbeen overgehouden en komt naar verwachting zeker tien dagen niet in actie. De 31-jarige Immobile is met zes doelpunten voorlopig topscorer in de Serie A.

Europees kampioen Italië speelt woensdag in Milaan in de halve finale van de Nations League tegen Spanje. Een dag later treffen Frankrijk en België elkaar in Turijn in de andere halve eindstrijd. De finale en het duel om de derde plaats zijn volgende week zondag. Naast de twee interlands mist Immobile zondag met Lazio ook de uitwedstrijd in de Serie A tegen Bologna.

Wielrenner Van Dijke derde in koninginnenrit Kroatië

14.56 uur: Mick van Dijke (21) is derde geworden in de vijfde etappe van de Ronde van Kroatië. Het betrof de koninginnenrit, een 137,5 kilometer lange bergetappe van Rabac/Labin naar Opatija.

De belofte van Jumbo-Visma arriveerde in een groepje renners dat tien seconden later over de finish kwam dan de Brit Stephen Williams. De Noor Markus Hoelgaard passeerde de meet als tweede. Williams nam met zijn ritzege ook de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft elf tellen voorsprong op Van Dijke, die als nummer 2 in de stand nog altijd kansrijk is voor de eindzege.

De Ronde van Kroatië eindigt zondag met een etappe van Samobor naar Zagreb. Olav Kooij, de 19-jarige teamgenoot van Van Dijke, won al twee etappes.

Belgische Van Uytvanck behaalt zesde titel op WTA Tour

13.55 uur: Alison Van Uytvanck heeft voor de zesde keer in haar tennisloopbaan een toernooi uit de WTA Tour op haar naam geschreven. De 27-jarige Belgische deed dat zaterdag in Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan. Van Uytvanck, die als tweede was geplaatst, versloeg de als eerste geplaatste thuisspeelster Julia Putintseva met 1-6 6-4 6-3. Het was voor Van Uytvanck de eerste overwinning in vijf partijen tegen Putintseva.

Griekspoor naar eindstrijd challengertoernooi Murcia

13.34 uur: Tallon Griekspoor heeft de finale gehaald van het challengertoernooi in Murcia. De als tweede geplaatste Nederlander zette de ongeplaatste Italiaan Flavio Cobolli met 7-6 (4) 6-1 aan de kant.

Voor de 25-jarige Griekspoor wordt het de vierde keer dit seizoen dat hij in de eindstrijd van een challenger staat. De voorgaande drie, in Praag, Bratislava en Amersfoort, wist hij allemaal te winnen. Griekspoor treft in de finale de als eerste geplaatste Spanjaard Roberto Carballes Baena of de Fransman Mathias Bourge. Zij spelen later op zaterdag in de halve finale tegen elkaar.

Tennisser Middelkoop loopt finale dubbelspel in Sofia mis

12.45 uur: Matwé Middelkoop is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het mannendubbelspel in Sofia. De Nederlander ging samen met zijn Tsjechische medespeler Roman Jebavy met duidelijke cijfers onderuit tegen het Britse duo Jonny O’Mara-Ken Skupski: 6-3 6-1.

Een maand geleden won Middelkoop in Winston-Salem (Verenigde Staten) zijn tiende titel in het dubbelspel op de ATP Tour uit zijn loopbaan. Op de US Open verloor hij daarna al snel.

Astana versterkt zich met David de la Cruz

10.02 uur: David de la Cruz vervolgt zijn wielerloopbaan bij Astana. De 32-jarige Spaanse renner komt over van UAE Team Emirates. De la Cruz eindigde in de Ronde van Spanje drie keer als zevende in het klassement, waaronder vorig jaar en dit jaar.

„Ik twijfelde niet en nam een vrij snelle beslissing toen teambaas Aleksandr Vinokoerov naar me toe kwam met een aanbod om zijn team te komen versterken”, aldus De la Cruz. „Ik heb het gevoel dat Astana het team is dat perfect bij me past. Ik hou echt van de stijl van het team, het aanvallende karakter, de ambities en de focus op het algemeen klassement.”

De la Cruz behaalde in zijn loopbaan onder meer overwinningen in de Ronde van Spanje (2016) en Parijs-Nice (2017 en 2018).

Astana versterkte zich vorige week al met Vincenzo Nibali. De Italiaanse wielrenner kwam tussen 2013 en 2016 ook al voor Astana uit.

Andrej Roeblev en Casper Ruud naar halve finales in San Diego

09.07 uur: Andrej Roeblev en Casper Ruud hebben bij het ATP-toernooi van San Diego aan de verwachtingen voldaan. De als eerste geplaatste Rus en de als tweede geplaatste Noor bereikten allebei de halve finales.

Roeblev rekende in de kwartfinales af met de Argentijn Diego Schwartzman: 6-1 7-5. Beide tennissers stonden vorige week ook al tegenover elkaar in de strijd om de Laver Cup. „Dat heeft me vandaag enorm geholpen”, aldus Roeblev, die toen vrij moeizaam won. „De eerste set ging vandaag vrij eenvoudig, maar ik denk dat de tweede erg leuk was voor de toeschouwers om naar te kijken.”

In de halve eindstrijd neemt Roeblev het op tegen Cameron Norrie. De Brit was met 6-3 6-1 de baas over de als nummer 4 ingeschaalde Canadees Denis Shapovalov.

Ruud won met 6-1 6-4 van de Italiaan Lorenzo Sonego en speelt nu tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Paulo Dybala meldt zich af voor WK-kwalificatieduels Argentinië

08.20 uur: Argentinië kan de komende drie kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar niet beschikken over Paulo Dybala. De 27-jarige aanvaller van Juventus heeft zich bij bondscoach Lionel Scaloni afgemeld wegens een dijbeenblessure.

Dybala liep de blessure vorig weekeinde op in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria (3-2). De Argentijn kon daardoor woensdag niet mee doen in de ontmoeting met Chelsea in de Champions League (1-0).

Argentinië speelt de komende twee weken WK-kwalificatiewedstrijden tegen Paraguay, Uruguay en Peru. De Argentijnen staan na acht wedstrijden op de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, achter Brazilië.

Na 118 jaar wachten eerste Parijs-Roubaix voor wielrensters

07.18 uur: Ze moesten er lang op wachten, maar zaterdag kunnen de wielrensters dan eindelijk voor de eerste keer Parijs-Roubaix rijden. De eerste vrouweneditie van de Noord-Franse kasseienklassieker gaat over 116 kilometer, van Denain naar Roubaix. De laatste 85 kilometer zijn identiek zijn aan die van de mannenkoers van zondag. Onderweg liggen zeventien zones met kasseien.

Het was de bedoeling dat de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen vorig jaar zou worden gehouden. Vanwege de coronamaatregelen in Noord-Frankrijk ging dat echter niet door en ook begin dit jaar kon de voorjaarsklassieker niet worden verreden. Een half jaar later in het seizoen dan normaal komt het er nu dan eindelijk van.

Onder anderen wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak en Marianne Vos, die vorige week bij de WK zilver pakte in de wegwedstrijd, staan om 13.45 uur aan de start in Denain. Anna van der Breggen rijdt niet mee. Zij beëindigde op de WK haar carrière en zit nu voor het eerst als ploegleider in de auto bij SD Worx. De finish wordt rond 17.00 uur verwacht op de wielerbaan in Roubaix.

Zondag trekken de mannen voor de 118e keer door de Hel van het Noorden.