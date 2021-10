Sport Kort: Na 118 jaar wachten eerste Parijs-Roubaix voor wielrensters

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paulo Dybala meldt zich af voor WK-kwalificatieduels Argentinië

08.20 uur: Argentinië kan de komende drie kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar niet beschikken over Paulo Dybala. De 27-jarige aanvaller van Juventus heeft zich bij bondscoach Lionel Scaloni afgemeld wegens een dijbeenblessure.

Dybala liep de blessure vorig weekeinde op in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria (3-2). De Argentijn kon daardoor woensdag niet mee doen in de ontmoeting met Chelsea in de Champions League (1-0).

Argentinië speelt de komende twee weken WK-kwalificatiewedstrijden tegen Paraguay, Uruguay en Peru. De Argentijnen staan na acht wedstrijden op de tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, achter Brazilië.

Na 118 jaar wachten eerste Parijs-Roubaix voor wielrensters

07.18 uur: Ze moesten er lang op wachten, maar zaterdag kunnen de wielrensters dan eindelijk voor de eerste keer Parijs-Roubaix rijden. De eerste vrouweneditie van de Noord-Franse kasseienklassieker gaat over 116 kilometer, van Denain naar Roubaix. De laatste 85 kilometer zijn identiek zijn aan die van de mannenkoers van zondag. Onderweg liggen zeventien zones met kasseien.

Het was de bedoeling dat de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen vorig jaar zou worden gehouden. Vanwege de coronamaatregelen in Noord-Frankrijk ging dat echter niet door en ook begin dit jaar kon de voorjaarsklassieker niet worden verreden. Een half jaar later in het seizoen dan normaal komt het er nu dan eindelijk van.

Onder anderen wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak en Marianne Vos, die vorige week bij de WK zilver pakte in de wegwedstrijd, staan om 13.45 uur aan de start in Denain. Anna van der Breggen rijdt niet mee. Zij beëindigde op de WK haar carrière en zit nu voor het eerst als ploegleider in de auto bij SD Worx. De finish wordt rond 17.00 uur verwacht op de wielerbaan in Roubaix.

Zondag trekken de mannen voor de 118e keer door de Hel van het Noorden.