Vitesse hoopt tegen Europese trend in te gaan

De ploeg van trainer Thomas Letsch moet daarmee tegen de trend ingaan, want successen van Nederlandse subtoppers in Europa zijn al jarenlang uiterst zeldzaam.

Stunts als die van Sparta tegen HSV, FC Utrecht tegen Celtic en Vitesse tegen Werder Bremen zijn al een tijdje niet meer voorgekomen, terwijl er de afgelopen jaren wel pijnlijke uitglijders waren tegen bescheiden tegenstanders als Arouca (Heracles Almelo) en HSK Zrjinski Mostar (FC Utrecht).

Na enkele magere jaren scoort Nederland tegenwoordig goed op de UEFA-coëfficiëntenranking, waarop we inmiddels een keurige zevende plek innemen. Die goede positie is voor een groot deel te danken aan de successen van Ajax de afgelopen jaren, maar in dit prille seizoen hebben bijvoorbeeld ook PSV en Feyenoord een stevig steentje bijgedragen met goede resultaten in de voorrondewedstrijden. Inmiddels zijn Ajax, PSV en AZ al zeker van groepsfasevoetbal voor de winterstop.

Bekijk ook: Volop vertrouwen bij Vitesse na enorme teleurstelling

Het aandeel van de ploegen buiten de topvier aan het succes op de coëfficiëntenranking is minimaal. Vanaf het seizoen 2016/2017, de periode op basis waarvan de huidige ranking wordt bepaald, hebben de ploegen buiten de topvier in totaal slechts 13 punten bijeen gesprokkeld en dat is evenveel als PSV (13 punten) vorig seizoen in één jaar en beduidend minder dan Ajax (19) vorig seizoen.

Doordat het behaalde aantal punten per seizoen wordt gedeeld door het aantal deelnemers heeft de ranking flink te lijden gehad van de Europese deelnames van Heracles (1 punt in 2016/2017), Vitesse (1,5 punt in 2018/2019), FC Utrecht (0,5 punt in 2019/2020) en Willem II (2 punten in 2020/2021). Al hebben ook de topvierclubs seizoenen gehad waarin ze een slechte beurt maakten. Zo pakte Ajax in het seizoen 2017/2018 slechts 1 schamel puntje, bleef PSV dat jaar zelfs op 0 punten steken, kwam AZ in het seizoen 2018/2019 niet verder dan 1 punt en was Feyenoord datzelfde jaar ook totaal niet op dreef (0,5 punt).

Bekijk ook: Vitesse moet in Ierland zeldzame uitzege boeken

Om de tegenvallende tendens van subtopclubs in Europa te doorbreken, zal Vitesse eerst moeten afrekenen met FC Dundalk, dat vorige week in Arnhem voor rust werd weggespeeld, maar uiteindelijk met een 2-2 gelijkspel naar huis vertrok. Vitesse-trainer Thomas Letsch kan in Ierland niet beschikken over de geblesseerde Jacob Rasmussen, Eli Dasa en Oussama Tannane en de geschorste Loïs Openda en Romaric Yapi.