De zes pijnpunten van Max Caldas

Max Caldas wil doen geloven dat het allemaal pais en vree bij de Oranje-hockeyers, maar ondertussen borrelt het binnen het nationale keurkorps. Ⓒ Foto ANP

ANTWERPEN - De Oranje-hockeyers verkwanselden in Antwerpen hun Europese titel en de eerste kans om een olympisch ticket in de wacht te slepen. Het winnen van brons is na de 4-0 zege op Duitsland slechts een zwak klevende pleister op de wond. Oftewel: hoe het verder moet met de ploeg van Max Caldas. Zes pijnpunten.