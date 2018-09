Eriksen zet Spurs met wereldgoal op goede spoor

De Spurs zegevierden in de derby op Stamford Bridge met 3-1. Dele Alli maakte in het laatste half uur het verschil. De begenadigde voetballer kwam na een stand van 1-1 twee keer tot scoren binnen vier minuten. Daarmee was het Londense onderonsje beslist.

Chelsea staat als nummer vijf nu acht punten achter op Tottenham. De eerste vier in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League.

Eriksen scoort. Ⓒ Reuters

Alvaro Morata opende na een half uur de score voor Chelsea. Op slag van rust bracht Christian Eriksen de gelijkmaker op zijn naam met een even verraderlijk als schitterend afstandsschot. De Argentijnse doelman Willy Caballero had geen verweer. Hij verving de Belg Thibaut Courtois, die door een dijbeenblessure niet beschikbaar was.

Harry Kane begon bij de Spurs op de bank na een enkelblessure die hij drie weken geleden had opgelopen. De clubtopscorer, die onder meer de oefeninterland in Amsterdam tegen Oranje miste (0-1), viel een kwartier voor tijd in.